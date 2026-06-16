温州日报 2026-06-16 08:52:00

温州市红日亭公益慈善会会长孙兰香凭借十六年坚守公益、服务群众的感人事迹，荣登助人为乐类“中国好人榜”。

温州网讯 日前，2026年第一批“中国好人榜”发布仪式在河北省邢台市举行。经各地推荐、网友评议和专家评审，共有151名身边好人光荣上榜。温州市红日亭公益慈善会会长孙兰香凭借十六年坚守公益、服务群众的感人事迹，荣登助人为乐类“中国好人榜”。

孙兰香，1951年12月出生，中共党员。2010年退休后加入温州红日亭并担任“亭长”。16年来，她坚持每天凌晨4点到岗，带领志愿者开展施茶施粥服务，实现免费伏茶和早餐全年不断档，年均服务群众20余万人次，累计服务超320万人次。除2018年因伤休息12天外，她几乎全年无休，用一碗热粥、一杯伏茶温暖着一座城市。

在做好传统施茶施粥服务的基础上，孙兰香不断拓展公益服务领域，组织开展节令慰问、助学助困、扶残助老等活动。疫情防控期间，她带领义工团队连续108天为防疫卡点送餐；自2013年以来，累计资助困难学生100余名，帮助50多名大学生顺利完成学业。与此同时，她积极推动红日亭从传统慈善向现代公益转型，在温州建立40多个“爱心驿站”，推动形成覆盖城乡的公益服务网络。目前，全市已建成3000多个伏茶点，让“一座亭”的善意成长为遍布城乡的“爱心森林”。

孙兰香曾获“中华慈善奖”慈善楷模、“浙江最美志愿者”“浙江好人”等荣誉。此次入选“中国好人榜”，既是对她十六年如一日奉献精神的褒奖，也是对温州持续深化公民道德建设成果的充分肯定。

近年来，我市持续深化精神文明建设，深入培育和践行社会主义核心价值观，大力弘扬崇德向善、见贤思齐的社会风尚。目前，全市累计培育全国道德模范及提名奖获得者11人、省级道德模范及提名奖获得者19人、市级道德模范及提名奖获得者196人；共有60例69人入选“中国好人”，320例341人获评“浙江好人”，1309例1334人获评“温州好人”。

来 源：温州日报

原标题： 十六载坚守红日亭 一碗热粥温暖一座城

孙兰香荣登2026年第一批“中国好人榜”

记者 庄越

本文转自：温州新闻网 66wz.com