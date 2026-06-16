装配式装修，能否走进温州百姓家？

温州晚报 2026-06-16 09:16:00

装配式装修能否成为未来家装的主流选择，能否在“十五五”期间真正惠及更多普通家庭，仍有待市场和时间的检验。

装配式装修产业基地展示的轻钢龙骨墙体结构

温州网讯 “装修一次，脱层皮。”这是不少装修过来人的共同感受：少则两三个月，多则大半年；家里灰尘漫天、噪音不断；好不容易装完了，还要通风晾上半年才能入住。传统装修的这些痛点，正在被一项新技术悄然改变。

2026年是“十五五”规划开局之年。国家《城市更新“十五五”规划》明确提出“推广装配式装修和适老化、无障碍改造”。在温州，这项技术究竟发展到了哪一步？在市场中的反响如何？温州市民又是如何看待装配式装修的？

装修快不快？工期短会否影响质量？

对于住在老城区的陈女士来说，改造那个漏水发臭的卫生间，一直是件“想起来就头疼”的事。

“以前也翻新过一次卫生间，花了十天半个月，家里挖得乱七八糟，最麻烦的是一家人还得去住酒店，多一笔住宿开销，搬家也麻烦。”她说。这一次，她选择了一种装配式装修新工艺。工人上门测量后，所有部件在工厂预制完成。真正施工只用了不到两天，陈女士一家人就住在家里，生活几乎没有受到影响。

这就涉及到装配式装修的核心特点——工厂预制、现场安装。温州市建筑装饰行业协会家装委员会会长朱武介绍，传统卫生间改造需要拆除、防水、贴砖、美缝等多道工序，前后10到20天；而装配式装修采用“干法施工”，前期准备工作主要在工厂内完成，现场施工主要完成拼搭部分，一个卫生间1到2天即可完成安装。

“不仅是卫生间，一套100平方米的房子，传统装修至少需要3到4个月，而装配式装修最快能在48天内完成。”朱武告诉记者，“我们之前接触了一个酒店项目，只用了25天完成了166个卫生间的安装。”

价格贵不贵？贵在哪？贵得值不值？

速度快是一回事，但对于普通家庭来说，价格通常是最敏感的考量因素之一。

朱武坦言，一套100到120平方米的房子，全屋采用装配式装修，整体费用比传统装修贵1~2万元，主要贵在墙面材料上。

不过，部分消费者选择了“分步走”的策略，例如先做客餐厅、阳台这些公共区域，卧室这样的私人空间就用传统装修方式简单装修，相比之下可以减少一些费用支出。

那么，实际使用体验如何？

桂语江南小区的贾女士装修时选择了“混合方案”——阳台、客厅和两个卧室用装配式，厨房和地面沿用传统做法。半年后入住，至今已住了两年多。“墙面跟新的一样，有点脏的地方抹布一擦就干净了。”贾女士说，“贵有贵的好处，我现在逢人就推荐，朋友要装修，我都先请他们来我家看看。”

龙湾蒲州悦澜湾的王先生，2023年在家博会上接触到装配式装修，随后在自己新居中采用。他最满意的是墙面拐角的弧度包边：“手感很好，有点像飞机内饰的质感，弧度包边还很安全，不用担心磕碰。”

南丽湾的珍姐正在装修新房，选择了全屋装配式方案。目前房顶已经做好，地面处于找平阶段，预计7月底即可入住。“我也是听人介绍的，说这种方式比较环保，装修好了就可以直接入住，不用晾一段时间。”她非常期待最终的装修呈现效果。

记者注意到，目前采用装配式装修的业主，大多是通过熟人介绍或展会渠道了解到的，普通市民对这项技术的知晓度仍然有限。

耐不耐用？环不环保？防潮防虫吗？

速度快是一方面，但老百姓更关心的是：它耐不耐用？安不安全？是不是环保？弄脏了好清洁吗？

温州的气候湿润，白蚁问题是不少老房子装修的一大隐患。传统装修中，木龙骨、木地板容易成为白蚁的温床。而装配式装修大量采用轻钢龙骨和石晶材料，不含木头，从材料上规避了这一问题。

关于使用寿命，朱武表示，装配式装修采用的竹木纤维板等材料，理论上寿命可达20到30年。记者采访的几位业主中，入住时间最长的家庭已将近3年，目前尚未出现明显的老化或损坏。

环保性能是另一个关注焦点。传统装修中，油漆、胶水、板材释放的甲醛问题长期困扰消费者。朱武介绍，装配式装修的墙板在工厂经过高温压制，有害物质在加工过程中已大量挥发，安装后即可入住。而在安装工艺上，装配式装修大多采用轻钢龙骨作为骨架调平，用专用卡扣连接，很少用胶粘贴，一定程度上可以降低空鼓率，也更加环保。

不过，这项技术并非没有争议。记者在走访中发现，部分装修业内人士对装配式装修的长期耐久性仍持保留态度。有观点认为，温州气候潮湿，装配式墙板的接缝处长期来看是否存在受潮、变形风险，尚需更长时间的市场检验。此外，目前装配式装修在温州的应用主要集中在医院、酒店等工装项目，在个人家装市场中尚未形成规模化、标准化的市场体系。

热度高不高？市场接受度怎么样？

在温州，传统装修公司有的不太愿意承接“局部改造”业务。“一个卫生间改造，传统做法要十多天，工人跑好几趟，活小、钱少、还麻烦。”一位业内人士告诉记者。

但存量房翻新的需求是真实存在的。温州一些房龄较老的住宅，厨房、卫生间已经老化，需要翻新，而住户往往不希望大动干戈，并且搬家、住酒店也是一笔不小的开支。装配式装修的“干法施工、快速安装”模式，让装修像“搭积木”一样，恰好填补了这一市场空白。

据朱武介绍，从开始推广装配式装修至今，其团队已在温州完成了一千多套局改和整装项目。

然而，从更大的市场层面看，装配式装修在温州家装领域的渗透率仍然很低。消费市场认知不足、缺乏直观的体验场景、行业标准尚未统一、专业安装工人短缺、费用高于传统装修等问题，都是制约其发展的现实问题。这也意味着，装配式装修要想真正走进温州百姓家，不仅仅是技术问题，更是一个需要培育市场、建立信任的过程。

记者从市住建部门了解到，温州的装配式装修目前还处于起步阶段，其工期短、污染少，在老旧小区改造、适老化改造方面尤其有优势，住户能够更加方便完成局部改造，住建部门也鼓励行业协会和装饰企业在小区、展会中打造样板间，让更多装修同行、市民能够有渠道去了解、看见。

据了解，目前温州已建成一个约1000平方米的装配式装修产业基地，集中展示了客厅、卧室、厨房、卫生间等多种场景的实景样板，市民可前往参观体验。展厅内陈列了上千种花色材质，部分还可通过3D打印技术进行个性化定制。

从“住有所居”到“住有宜居”，温州人的住房需求正在发生变化。装配式装修能否成为未来家装的主流选择，能否在“十五五”期间真正惠及更多普通家庭，仍有待市场和时间的检验。

来 源：温州晚报

原标题： 装配式装修，能否走进温州百姓家？

记者 葛思思 文/摄

本文转自：温州新闻网 66wz.com