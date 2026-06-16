温州晚报 2026-06-16 08:52:10

2026年温州市“为残疾人适配科技辅具服务667例”民生项目正让越来越多残疾人的生活发生改变。

志愿者帮助视障人士雷先生调试智能眼镜

温州网讯 戴一副智能眼镜就能“认”出银行卡号，装一条智能仿生上肢可让断手重新学会抓握——2026年温州市“为残疾人适配科技辅具服务667例”民生项目正让越来越多残疾人的生活发生改变。截至昨天，全市已完成科技辅具适配635例，覆盖智能仿生上下肢、超大功率助听器、智能助盲穿戴辅具、电子人工喉、外骨骼康复训练器、非侵入式脑机接口训练器等多个品类。

近日，泰顺县残联组织开展该县第三批残疾人科技辅具集中适配服务，视障人士雷先生把刚佩戴好的智能眼镜往鼻梁上推了推，掏出一张银行卡凑近镜片。耳畔随即响起清晰的合成语音：“中国农业银行，卡号6228……”过去分辨银行卡归属哪家银行，他只能拜托别人帮忙看一眼，如今一个人就能自己识别。

和他一同完成适配的还有失明多年的夏先生，平时出行全靠家人引路的他，这次专门申请了智能眼镜。“它不光能认卡号，还能识读药品说明书、辨认公交站牌，场景描述和避障功能让我觉得出门不用总拖着家人一起了。”据介绍，泰顺县已完成科技辅具精准适配40多人。

在瑞安，12名喉部损伤导致无法说话的残疾人已适配电子人工喉。这种外观像话筒的设备，使用时将振动头抵在颈部，通过电振动代替声带振动发声，配合嘴唇、舌头、牙齿的动作就能“说”出话来。67岁的王先生几年前喉部受损无法发声，经过训练已能与人交流。“刚开始觉得振动很别扭，练了一段时间后，家里人终于又能听清我‘说’的话了。”

瓯海区今年已完成智能辅具适配47例，其中3人成功适配智能仿生上肢。56岁的陈先生早些年因意外失去双臂，这次给左手部位配上了智能仿生上肢，五指、关节都能活动，“至少抓握东西不用再求人，心里踏实多了。”

此次民生项目适配对象为具有温州市户籍、持有残疾人证的残疾人，并须经专业评估确认身体状况适合使用相关设备。项目从实用功能出发，补齐残疾人在出行、交流、识物等方面的日常短板，让科技真正服务于最需要的人。

来 源：温州晚报

原标题： 今年温州已有600多名残疾人用上科技辅具

戴智能眼镜能“认”银行卡号 用电子人工喉可正常“说”话

记者 陈培培 泰顺县残联供图

本文转自：温州新闻网 66wz.com