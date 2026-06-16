有实践成果，不用写论文也能毕业了！温州多所高校已在执行

温州晚报 2026-06-16 08:33:00

不用写论文，靠实践成果也能毕业？2026年的毕业季悄悄到来，近日，温州医科大学、温州大学相继迎来首批“实践成果硕士”。

温州网讯 不用写论文，靠实践成果也能毕业？2026年的毕业季悄悄到来，近日，温州医科大学、温州大学相继迎来首批“实践成果硕士”。

2025年1月1日，《中华人民共和国学位法》正式施行，首次以法律形式明确实践成果与学位论文并列作为学位授予依据。从制度设计到实践落地，高校的改革正助力人才评价标准从“写论文”走向“见真章”。

带着一台机器去答辩

在温州医科大学眼视光学院的一间答辩室里，生物医学工程专业硕士研究生吴帆带着一台结构精巧的测量装置站在毕业答辩台上。这不是一次普通的毕业答辩——吴帆以实践成果申请学位的形式通过答辩并获评“优秀”等级，成为温州医科大学首位以实践成果替代传统学位论文申请学位的研究生。

吴帆的“晶状体力学-光学协同特性测量装置”。

吴帆展示的成果名为“晶状体力学-光学协同特性测量装置”。在眼科医疗器械研发中，现有检测设备无法同步开展晶状体的力学与光学测量。在导师李玲琍研究员和国科温州研究院戴陆如教授的共同指导下，吴帆融合机械工程、力学、光学、生物医学工程等多学科知识，设计开发出一款创新测量装置——采用渐开线滑槽传动机构，搭配八组高精度力传感器与轴向层切扫描光学测量模块，可同步完成离体晶状体多方向拉力、焦距变化的动态检测。

这并非一项停留在实验室的“样品”。在装置研发期间，吴帆已完成多项知识产权申报——《眼球解剖辅助固定模块》获得外观设计专利授权，《一种体外模拟晶状体动态调节并测试其力学与光学性能的方法及自动化拉伸装置》申请国家发明专利。该装置已在实际研究中应用于可调节人工晶状体的体外测试，能够对比分析天然晶状体与人工材料的性能差异，为相关产品的结构和材料优化提供数据支撑。目前，吴帆正在进行下一步产品开发。

从“论文指标”到“装置实物”，从“文字描述”到“可操作成果”，这位研究生的毕业考核方式之变，背后是温州医科大学对专业学位研究生培养改革的持续探索。

温医大学生吴帆带着一台测量装置进行毕业答辩。

把答辩现场搬到工厂车间

几乎在同一时期，温州大学的两位硕士研究生也迎来了一场“特殊”的毕业答辩。

没有像大多数毕业生那样坐在大学的教室里答辩，温州大学机电工程学院2023级专业学位硕士研究生胡铁琪和林观涵将答辩现场搬到了企业生产一线，答辩委员会则由行业专家与高校教授联合组成。

胡铁琪的实践成果聚焦港口桥式起重机的齿轮箱故障诊断——这是温州港口物流产业中的关键技术难题。他提出了一种多工况故障特征提取与识别方法，解决了强噪声、复合故障、变转速工况下的设备诊断难题。该成果可实现大型起重设备的在线监测与智能运维，降低企业停机损耗与维保成本，为临港装备的智能制造升级提供技术支撑。

温大学生胡铁琪的实践成果答辩会。

林观涵的实践成果则围绕涡流式气液分离器开展两相流数值模拟与特性研究，建立了低误差、工程可用的数值模拟模型，探明了气液分离器旋转部件的协同作用分离机制与极限工况下的分离性能劣化机理，同时提出了分离性能测试系统的设计方案。该成果已成功应用于企业分离器产品研发及检测系统中，直接服务于温州泵阀、流体机械、油气装备等特色制造产业。

在正式答辩之前，两位研究生已经在合作企业完成了实践成果的现场鉴定。专家组深入企业生产一线，通过实地考察、技术质询、集中讨论等环节对成果进行全面核验，一致认为两项成果“实践导向鲜明、创新性强、产业应用效益突出”。

温州高校已经在执行

“2025年施行的《中华人民共和国学位法》明确，实践成果与传统学位论文均可作为学位授予的依据。这从法律层面明确了学位论文不再是研究生申请学位的‘必答题’。我校据此修订相关授予标准、构建实践成果质量保障机制，以改革激发科技创新活力。”温州大学机电工程学院副院长朱德华说道。

这场答辩之所以能顺利落地，背后是一套完整的制度设计与培养逻辑。

“以实践成果代替学位论文，我们主要针对的是专业型研究生，他们最核心的能力就是解决实际问题。”朱德华介绍，《学位法》实施之前，温州大学就已对学术型和专业型研究生进行分类培养——比如，专业型研究生被明确要求在企业至少实践六个月，而学术型则基本不超过一个月——但“还没有做到直接以实践成果去替代答辩论文这一步”。

《学位法》实施后，温州大学果断扩大了改革的步伐。“温州作为全国知名的制造业重镇，产业需求倒逼学校必须做出改革回应。”朱德华强调，“我们鼓励研究生导师首先跟产业结合，跟企业结合，从企业当中发掘需要解决的实际问题，再从中凝练出需要解决的科学问题。学生的课题不一定直接来源于企业，但至少是在与企业或产业合作过程中发现的‘瓶颈’和‘痛点’。”

在这样的培养模式下，专业型研究生的成长路径发生了根本性变化——第一年在学校学习基础理论，第二年第三年则直接“入驻”企业，接受企业导师的实践指导和学校学术导师的科学指导，形成真正的“双导师制”。

这样的学生企业抢着要

破除“唯论文”藩篱，不是降低毕业门槛，而是科学地提高学位“含金量”。

“我们的要求很明确：学生做出来的成果企业要认可，同时从成果中凝练出的科学问题又要符合学校的考核要求。相当于两手都硬。”朱德华说。除了传统的论文和专利，企业基于学生技术开发的产品或原型机、首台套装备、企业标准、第三方检测报告，甚至产品销售产生的经济效益证明，都可以作为实践成果的认定依据。

对于外界“不写论文是否意味着更容易毕业”的疑问，朱德华给出了辩证的回答。“不能用更简单或更难来评价。”他认为，无论是传统论文还是实践成果，都有“混毕业”的可能，也有真正下苦功的付出。“部分学生可能会通过不正当手段获取替代成果，比如，在竞赛中只挂名而不参与实际工作，通过相熟企业伪造实际成果，甚至通过中介购买发明专利。在此过程中，学校将加大审核力度，全过程监督确保成果真实。”朱德华分析，但从培养要求来看，实践成果导向的培养模式对学生的综合素养提出了更高要求——学生既要掌握科学研究的方法，具备“从0到1”的科学发现能力，又要把方法应用到产业实际中，完成“从1到10”的应用转化。

“这个很难，相当于每一步都是他自己在做。但如果按这种模式培养出来，我相信，这样的学生企业都会抢着要。”朱德华说。

来 源：温州晚报

原标题： 带着一台机器去毕业答辩

有实践成果，不用写论文也能毕业了！温州多所高校已在执行

记者 张嫣彬

本文转自：温州新闻网 66wz.com