“温州文化金名片”短视频征集活动第10期话题：瓯绣
瓯绣，亦名“温绣”或“画帘”，是浙江省温州市极具代表性的传统美术，也是国家级非物质文化遗产代表性项目之一。它与苏绣、湘绣、蜀绣等齐名，并作为浙江“三雕一绣”特种工艺品之一，在中国刺绣史上占有重要地位。
瓯绣的历史渊源深厚，始于唐代锦衣，兴盛于明清。它最初起源于民间妇女的绣房习作，是从装饰生活用品逐渐发展起来的刺绣工艺。早期的绣品多用于迎神赛会、戏剧服装及男女婚嫁。随着技艺的不断精进，其题材逐渐扩展到山水、人物、走兽、书法等，不仅具有极高的观赏价值和装饰效果，更成为高层次的艺术欣赏品。
在艺术特色上，瓯绣构图精练，纹理分明，针法多变且严谨。它拥有齐针、切针、滚针等二十多种针法，尤以侧针见长，使得绣品相对浑厚而富有质感。瓯绣绣面光亮适目，色泽鲜亮调和，其中以人物绣最为绝妙传神。此外，温州作为“八蚕之乡”，发达的蚕桑丝绸业为瓯绣提供了优质原料，而浓厚的文化底蕴和文人画家的参与，也赋予了瓯绣深厚的文化内涵。
瓯绣不仅在国内享有盛誉，在国际上也备受瞩目。早在民国时期，瓯绣便进入欧洲及南洋市场；到了20世纪60年代，瓯绣更是作为国家礼品赠送给外宾，产品远销海外50多个国家和地区。如今，瓯绣不仅在传统技艺上得到了良好的传承，新一代的创作者还将传统文化与现代时尚相结合，让这项古老的非遗技艺在当代焕发出新的生机与活力。
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本文转自：温州新闻网 66wz.com
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