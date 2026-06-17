温州日报 2026-06-17 09:26:00

近日，《瑞安市忠义街历史文化街区保护规划（2021—2035年）》等四大历史文化街区保护规划正式获浙江省人民政府批复。忠义街、会文里、西山、丰湖街四条承载瑞安城市记忆的历史文化街区，从此有了依法保护、科学管理、合理利用的法定依据。这是瑞安历史文化遗产保护工作的重要里程碑。

温州网讯 近日，《瑞安市忠义街历史文化街区保护规划（2021—2035年）》等四大历史文化街区保护规划正式获浙江省人民政府批复。忠义街、会文里、西山、丰湖街四条承载瑞安城市记忆的历史文化街区，从此有了依法保护、科学管理、合理利用的法定依据。这是瑞安历史文化遗产保护工作的重要里程碑。

瑞安是省级历史文化名城。此次获批规划的四大街区，风貌各异、各具特色，共同构成了瑞安极具辨识度的历史文化格局。忠义街历史文化街区以清末民国建筑风貌为特色，坐拥玉海楼、利济医学堂、心兰书社等知名文保单位，是永嘉学派文化、瑞安名人文化的集中展示地，如今已是远近闻名的文旅打卡地与省级特色商业街区培育对象；会文里历史文化街区以私家园林、传统院落为核心特色，街巷幽深、古韵悠长，留存着本地传统居住文化与文人风骨；西山历史文化街区融合红色文化、码头商贸与山水景观，依托国旗教育馆、烈士陵园、林去病故居等红色资源，打造出独具魅力的红色文旅线路，山、城、江相融的景观格局独具韵味；丰湖街历史文化街区则依托本土水系资源，尽显江南水乡街巷风貌，承载着当地水乡民俗与市井文化。

根据规划，四大历史文化街区将精准划定核心保护范围与建设控制地带，明确风貌管控、建筑修缮、业态引导、生态保护等全方位要求。瑞安将进一步健全历史街区长效保护机制，深挖永嘉学派、红色文化、水乡民俗、传统商贸等文化内涵，推动历史文化遗存依法合理适度利用，探索文旅商深度融合新模式，通过线上打卡与线下活动相结合，让沉睡的历史资源真正“活起来”，实现社会效益、环境效益与经济效益协同发展。

多年来，瑞安始终坚持“保护为主、合理利用、活态传承”理念，持续推进历史街区整治提升，出台房屋修缮补助等配套政策，形成完善的保护更新政策链条。目前，忠义街历史文化街区已完成多轮风貌改造，引入非遗工坊、文创体验、特色餐饮等多元业态，让老街区留住烟火气、焕发新活力；西山历史文化街区打通滨江游览通道，串联各类文旅节点，红色研学影响力持续扩大；会文里、丰湖街历史文化街区环境整治与业态优化有序开展，街区整体风貌持续改善。

下一步，瑞安将以规划为引领，用心守护古城的一砖一瓦、一街一巷，让千年瓯越文脉在传承中创新、在保护中发展，全力打造宜居、宜游、宜业的高品质历史文化街区，让千年文脉在保护中传承、在传承中创新。

来 源：温州日报

原标题： 瑞安四大历史文化街区保护规划获批 千年文脉从“护起来”走向“活起来”

通讯员 陈丹丹 林开扬 记者 包蓉蓉

本文转自：温州新闻网 66wz.com