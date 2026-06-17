温州日报 2026-06-17 08:23:08

6月16日上午，苍南电厂码头前沿水域上空浓烟翻涌，模拟碰撞事故造成大量燃料油泄漏入海，并顺着3级东南风向福建方向漂移扩散。随着两艘涉事轮船接续报警，“区域协同·守护蔚蓝海岸”2026年浙闽交界水域首次跨省船舶溢油应急联合演习也拉开了帷幕。

温州网讯 “安华浚3501轮呼叫，我轮出港途中舵机突然失灵，船舶失去控制，与进港加油的中浦油9轮发生碰撞，我轮船艏部位受损，1名船员落水，甲板失火，请求救援。”

“我轮中浦油9发生碰撞后，左舷货舱受损，货油泄漏量约60吨，船上4人，请求救援。”

6月16日上午，苍南电厂码头前沿水域上空浓烟翻涌，模拟碰撞事故造成大量燃料油泄漏入海，并顺着3级东南风向福建方向漂移扩散。随着两艘涉事轮船接续报警，“区域协同·守护蔚蓝海岸”2026年浙闽交界水域首次跨省船舶溢油应急联合演习也拉开了帷幕。

“报告现场指挥，我是海巡07602无人机，已发现落水人员……”演习水域上空，无人机以2海里覆盖半径开展拉网式巡查，精准锁定落水人员方位。水上飞翼即刻从母船甲板自动投放，疾驰至落水者身旁提供浮力支撑，待其抓稳后，水上飞翼自动切换低速返航模式，平稳护送人员抵近救助冲锋舟旁，由救援人员接应转移。

此次演练集中展出多款海上智能应急装备。比如，在人员搜救环节大展身手的水上飞翼，其性能优势突出，支持30米高空抛投、入水自启动与自动扶正，定位精度可达2米，夜间、大风大浪等复杂水域环境也能稳定作业。此外，还有具备人工驾驶、远程遥控和自主航行三种模式的L30型无人艇，艇上搭载导航雷达、光电吊舱等各类感知设备，能够全天候巡查沿岸水域溢油扩散及上岸情况。

依托L30型无人艇传回的现场监测数据，应急处置船舶“海远8”“海远16”开展围油栏布设作业。据现场解说介绍：“围油栏漂在海面上，靠浮体和裙体挡住浮油，把漏油圈在一起，控制污染范围。多段拼接铺好之后，就能配合收油机、吸油毡高效回收油污。”

岸边，溢油应急支援者也在同步实施岸线油污清除作业。他们分工协作，或是人工围捞浮油，或是采用吸附材料清除搁浅于岸线的油及被油污染的海滩泥沙，同时使用分散剂或热水清洗沙滩、岸边，并围控回收污水。

“报告现场指挥，经溢油围控和回收作业，目前已回收油水混合物200余立方米。”海面大面积油污被清除后，污染清除组用消油剂处理海面少量残余油污。消油剂喷洒于溢油水面后，将大块浮油乳化为微小油滴，借助水体稀释、微生物降解实现油污消解。

与此同时，“温消拖1”同步启动双消防炮，覆盖“安华浚3501轮”甲板区域起火位置。“我们先用水泡覆盖着火点，再用细水雾对钢制结构进行均匀降温，既避免水流冲击中造成船体变形，又确保灭火剂充分渗透火场。”参与演习的工作人员解释道。

据了解，浙闽交界水域通航繁忙、船舶密集，渔业与海洋生态资源富集。随着苍南华润电厂二期项目上马、浙闽交界区域两座核电项目落地、海上风电场产业持续扩张，这片水域已是浙南闽北重要经济枢纽，海上溢油安全风险同步攀升，浙闽两省首次跨省大型海上溢油应急联合演习也应运而生。

本次演习共有16艘船舶、4架无人机、约150名应急人员参与，仅用90分钟就完成了从险情接报到污染清除的全流程处置。整场演练衔接顺畅高效，得益于完善的筹备工作。“我们同宁德方面提前统一了响应等级和处置流程，确保‘启动同步、指令同频’，并提前一天组织了全流程现场预演，逐一检验跨省调派、联合指挥等关键环节。”据温州海事局相关工作人员介绍，温州、宁德两地海上搜救中心已签署浙闽交界水域协作机制备忘录，将联合演练纳入机制要求，定期开展不同科目、不同规模的跨省演习，持续检验和提升协同实战能力。

来 源：温州日报

原标题： 浙闽开展首次跨省船舶溢油应急联合演习

记者 潘培期

本文转自：温州新闻网 66wz.com