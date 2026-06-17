5月温州CPI出炉！猪肉降价近一成，黄金、机票大幅涨价

温州日报 2026-06-17 09:26:00

昨日，国家统计局温州调查队发布最新物价数据，5月份温州居民消费价格指数（CPI）同比上涨1.4%，涨幅与4月持平，环比小幅下降0.1%。全市物价整体运行平稳有序，但消费细分品类价格涨跌分化特征突出，食品价格持续回落，能源、服务消费价格稳步攀升，物价结构呈现明显差异化走势。

温州网讯 昨日，国家统计局温州调查队发布最新物价数据，5月份温州居民消费价格指数（CPI）同比上涨1.4%，涨幅与4月持平，环比小幅下降0.1%。全市物价整体运行平稳有序，但消费细分品类价格涨跌分化特征突出，食品价格持续回落，能源、服务消费价格稳步攀升，物价结构呈现明显差异化走势。

从同比走势来看，食品端延续下行态势，本月食品价格同比下降1.7%，降幅较上月扩大0.8个百分点，成为拉低整体物价的主要因素。细分食材呈现“肉水产走弱、果蔬小幅回暖”的反差格局：猪肉供给充足叠加市场需求平稳，价格同比大跌9.5%；水产品同步走弱，同比回落1.4%。反观鲜菜、鲜果受季节性供需调整支撑，价格小幅上行，分别上涨1.7%、1.1%，对冲了部分肉类降价带来的跌幅。

能源价格依旧保持强势上涨，同比涨幅达13.5%，国际原油等能源大宗商品波动直接传导至国内终端消费，持续推高居民用油、用气等生活成本。剔除能源后的工业消费品价格同比上涨1.6%，核心拉动来自贵金属品类：受国际金价等大宗商品行情驱动，黄金饰品、其他饰品价格大幅走高，涨幅分别达到34.8%、38.9%，贵金属消费保值需求成为工业消费品涨价核心推手。

服务消费价格温和上行，同比上涨1.0%，涨价动力集中在出行文旅领域。随着出行需求持续释放，跨区域旅游热度居高不下，飞机票价格同比大涨17.3%，旅行社及其他旅游服务价格同步上涨6.8%，反映出居民文旅消费意愿稳定释放，带动服务端价格稳步抬升。

本月CPI环比由上月上涨0.4%转为下降0.1%，主要因能源、工业消费品价格回落。国际原油走低带动能源价格降0.2%，汽油跌0.3%；金价下行使黄金饰品价格下降3.9%。服务价格与上月持平，受“五一”假期及春假结束影响，飞机票降价6.6%，演唱会热潮则拉动在外住宿、旅行社及其他旅游服务价格分别上涨4.7%、2.7%。食品价格环比持平，鲜菜、鲜果、猪肉小幅降价；受高温减产、端午备货影响，鸡蛋价格上涨1.2%。整体物价短期小幅回落，品类涨跌受大宗商品、假期时令因素影响明显。

来 源：温州日报

原标题： 物价总体平稳品类涨跌分化 5月温州CPI同比涨1.4%

记者 林迎颖 通讯员 江秀

本文转自：温州新闻网 66wz.com