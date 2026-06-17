温州启动电动自行车交通安全专项治理，为期一年

温州晚报 2026-06-17 09:23:58

温州网讯 方便、快捷，电动自行车成了市民日常出行和外卖快递配送的主要交通工具之一，也是如今城市道路交通安全管理的重点和难点。为整治电动自行车交通乱象，化解道路交通安全隐患，守护群众出行平安，我市多部门联动发力，启动为期一年的电动自行车交通安全专项治理行动。

昨天，温州交警开展多项活动，通过精准路面执法、行业协同共治、源头闭环管控、全域宣传教育等多项举措同步推进，持续规范电动自行车通行秩序，全面筑牢城市道路交通安全屏障。

常态整治 安全骑行警钟长鸣

记者从温州市公安局交通管理局获悉，目前，我市电动自行车保有量已超过300万辆。闯红灯、不戴安全头盔、逆向行驶、违规载人、非法加装雨篷等交通违法乱象突出，涉及电动自行车的交通事故更是占到了全市交通事故总数的一半以上。因此，电动自行车交通安全专项治理是当前交通安全管理工作的重中之重。

即日起，温州交警针对电动自行车闯红灯、逆向行驶、违规载人、私自加装雨篷等高频、易发、易肇事的交通违法行为，开启常态化精准整治模式。执法力量重点聚焦早晚高峰出行密集时段，紧盯主次干道、学校、菜市场、商圈等人流车流集中的重点区域，采取定点严查、动态巡查相结合的方式。对各类电动自行车交通违法行为，坚持发现即查处、查处必教育。同时，交管部门将定期曝光典型违法、事故案例，以真实鲜活的警示案例敲响安全警钟，让群众深刻认识交通违法的危害，持续巩固整治成效，形成长效震慑。

行业协同 筑牢骑手安全防线

跑得再快，赢不了意外；赚得再多，抵不过平安。一堂干货满满的“骑手交通安全专题课”，一场气氛热烈的“交通安全知识竞答”，一次红绿灯路口的“规范通行实践体验”……昨天下午，温州交警联合美团等5家快递外卖企业，共同开展“安全同行，端午关怀”骑手交通安全教育活动，为穿梭在城市街巷的“外卖小哥”送上一份特殊的“端午平安礼”。

外卖、快递、环卫等行业电动自行车使用频次高、通行范围广，是城市交通治理的关键群体。本次专项整治行动压实行业企业交通安全主体责任，着力破解行业“重配送、轻安全”的痛点问题。

目前，温州交警已督促相关企业建立常态化交通安全教育培训机制，定期开展安全骑行课堂和警示教育活动，从思想上根除骑手交通陋习与侥幸心理。同时，推动企业完善内部考核奖惩体系，将文明骑行、合规出行纳入员工日常考评。对文明守法骑手予以表彰激励，对多次违法、屡教不改的骑手开展约谈警示、从严管控，从行业源头压降电动自行车交通违法和事故风险，规范行业整体骑行秩序。

安全骑行 切记“两要五不要”

此次专项治理行动坚持路面整治与源头管控并重。市场监管、公安交管等相关部门将严查电动自行车违规生产、违规销售、私自非法改装等行为，坚决查处不合格车辆、非法改装“问题车”上路行驶行为，从根源消除车辆安全隐患。在从严整治乱象的同时，城市便民保障服务同步升级。全市持续优化电动自行车保险服务，积极引导车主续保参保，并探索电动三轮车备案投保机制，以扎实的民生配套举措，为市民安全出行保驾护航。

骑行安全事关自己和他人的安全，靠的是自觉，靠的是自律。温州交警呼吁广大交通参与者，骑车出行，切记“两要五不要”，即要戴盔系带、要走非机动车道，不要闯红灯、不要逆向行驶、不要随意变道、不要违法载人、不要私自加装雨篷。让我们一起做到文明骑行、安全出行，共同守护平安畅通的城市道路交通环境。

来 源：温州晚报

原标题： 闯红灯、逆向行驶等可能会被曝光

我市启动电动自行车交通安全专项治理，为期一年

记者 王骁 通讯员 王田维 交警供图

本文转自：温州新闻网 66wz.com