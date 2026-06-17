温州日报 2026-06-17 09:26:01

近日，瓯海区在中国温州数安港OPC生态社区正式落地试点针对OPC群体的专属创业保险——“O创保”。首批30家OPC企业已成功获得免费投保，成为这一创新政策的直接受益者。

温州网讯 近日，瓯海区在中国温州数安港OPC生态社区正式落地试点针对OPC群体的专属创业保险——“O创保”。首批30家OPC企业已成功获得免费投保，成为这一创新政策的直接受益者。

据悉，这是目前温州市针对OPC群体保障力度最强、覆盖范围最广的专项扶持政策。该保险主要是通过市场化风险分担机制，有效降低初创企业的试错成本，提升区域对高端科创人才的磁吸力，为每一位选择瓯海、扎根数安港的创客构筑坚实的制度屏障。

在人工智能浪潮的驱动下，以“一人公司”（OPC）为代表的新型创业主体，正凭借“单人成军”的姿态崛起成为数字经济时代的生力军。然而，作为新兴业态，OPC企业在数据合规、经营稳定性及风险承担能力上存在天然短板，个体创业者普遍面临试错成本高、抗风险能力弱的困境。

据数安港OPC生态社区相关负责人介绍，“O创保”专为科技型中小企业及一人科技公司（OPC）量身定制。该产品精准聚焦企业破产时的三大痛点——清算成本、员工安置及创始人债务兜底，最高赔付额达10000元，是国内首款针对科创企业破产风险的专属保险。

“作为一家专注AI内容创作的OPC企业，初创期的每一分资金都弥足珍贵。有了保险兜底，我们在承接大项目时底气更足了。”温州奇帧幻境科技有限公司负责人陈晓健坦言。温州青创数智科技有限公司负责人赵贤达也表示：“这项政策最大的价值在于，它让我们敢于将有限资金投入到核心技术和产品迭代中，而不必时刻为潜在风险预留‘退路资金’。这种‘兜底’机制，正是对我们创新活力的最大释放。”

来 源：温州日报

原标题： 瓯海为“一人公司”兜底 最高赔万元，系全市首创

记者 洪越风 瓯海融媒记者 庄苗苗

本文转自：温州新闻网 66wz.com