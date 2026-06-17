温州日报 2026-06-17 09:26:01

6月16日中午，平阳县消防救援大队分指挥中心接到报警，在水头镇朝阳山上，一名群众受伤被困半山腰，无法自主移动，医护人员受山地限制无法转运，急需消防救援。

温州网讯 如今正是杨梅采摘季，山间杨梅树硕果累累，果香浓郁，吸引了不少游客慕名前来，沉浸式体验采摘乐趣。但采摘杨梅时如果不小心，就很可能引发危险。近日，平阳水头就有一名大姐，在采摘杨梅时不慎跌落。

6月16日中午，平阳县消防救援大队分指挥中心接到报警，在水头镇朝阳山上，一名群众受伤被困半山腰，无法自主移动，医护人员受山地限制无法转运，急需消防救援。

消防员抵达现场后，发现一名女子正坐在半山腰，周边坡面陡峭，地面遍布碎石落叶。经现场医护人员初步诊断，该女子全身已多处受伤且有骨折迹象，情况较为严重。为避免伤情加重，消防员抬运伤者上担架时，未使用安全绳进行强制固定，而是全员人力小心翼翼抬运，平稳绕行崎岖山路。最终在消防员和群众一起配合下，经过5分钟左右的救援，伤者被安全转移至国道处，并移交医护人员送医救治。

据了解，被困女子姓张，今年50多岁，有着多年上山采摘杨梅的经验。当天她正好和同伴约好，来到此地摘野杨梅。据随行同伴介绍，事发时，张女士爬到3米高的树上想要采摘顶部的杨梅，可没想到树枝突然断裂，她直接从树上摔下，落地后身体疼痛难忍、无法动弹，同伴便拨打报警电话求助救援。

消防部门提醒：当前正值杨梅采摘季，杨梅树枝脆弱承重差，山林坡面湿滑危险，市民请勿攀爬果树高空采摘，建议使用工具采摘；进山结伴而行，受伤后切勿挪动身体，应及时拨打119、120求助。

来 源：温州日报

原标题： 杨梅采摘季注意安全，一女子摘杨梅跌落被困山间

记者 杜一川 通讯员 夏念明

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