温州日报 2026-06-17 09:25:59

近年来，温州持续完善三方协同运行体系，在城市化较为成熟的地区试点探索社区包联干部、社区干部定期进小区驻点办公机制，常态化组织小区党组织、业委会、物业服务企业开展联合入户走访。乐清在这一基础上做出了新尝试：推动干部从“驻村社”向“驻小区”延伸，专门组建“驻小区干部”队伍，配套制定十项举措。

温州网讯 “这个站点就是驻小区干部牵头建的，以前我们去菜场要走半个多小时，现在公交车直达家门口。”日前，乐清市南岸社区清湖华庭小区业主叶小兴提着菜篮下车，没走几步便进了小区。

叶小兴脱口而出的“驻小区干部”是个新鲜词，也是乐清深耕城市基层治理，打通服务群众“最后一米”的创新探索。

近年来，温州持续完善三方协同运行体系，在城市化较为成熟的地区试点探索社区包联干部、社区干部定期进小区驻点办公机制，常态化组织小区党组织、业委会、物业服务企业开展联合入户走访，即时会商、快事快办。

乐清在这一基础上做出了新尝试：推动干部从“驻村社”向“驻小区”延伸，专门组建“驻小区干部”队伍，配套制定十项举措，把人员调配、岗位职责梳理得明明白白。

“‘驻小区干部’不是空有头衔的‘挂牌岗’，而是参照驻村驻社的成熟模式，实打实有专人包干。”乐清市委组织部部务会议成员、组织二科科长章京盼说，乐清全市已从镇街选派253名业务骨干下沉，实现辖区小区驻点全覆盖。

全覆盖不等于一刀切，精准配员才能精准解难。这支队伍的“调兵遣将”很有讲究：自家自住小区选派业主干部；情况复杂小区选派中层干部；重点建设小区选派专业干部。

乐成街道银河花园小区的驻小区干部杨泽清，另一重身份是街道城市建设办公室主任。他所进驻的小区住户多、基建差，亟待启动老旧小区改造。

“专业对口”的他干起这事得心应手，和小区业委会组织64名楼栋长、社区网格员、社区干部入户走访，仅用一周时间就筹集居民资金290万元。如今，项目推进顺利，入选国家住建部城镇老旧小区改造联系点。

既要啃下民生“硬骨头”，也要办好群众“身边事”。“乐清设了小区‘敲门日’制度，我每周都和业委会主任、物业工作人员、志愿者上门，听听大家的诉求。”清湖华庭小区外的公交车站，就是城南街道平安法治办主任、驻小区干部王志芬“走”出来的——她跑遍当地交通水利集团、公交客运公司、交警队、交通局，历时3个月，终于协调增设了5路、10路公交车站点。

依托小区“敲门日”，乐清累计梳理形成年度“幸福要事”465件，现已办理车库出入口修整、水管改造、增设运动设施等各类要事191件。

干部的下沉驻守，也让小区成了矛盾调解第一线，各类问题隐患得以就地处置、源头化解。

城东街道皇都小区地下机械车位因年久失修，运行时异响不断，频繁磨损车胎，埋下了安全隐患。城东街道农业农村服务中心副主任、驻小区干部倪聪，成了小区“三方联席会议”的牵头人。他把小区党组织、业委会、物业叫到一起，将居民诉求摆上台面，面对面高效沟通。

几番商议下来，一份“拆除机械车位、改建为平面车位”的方案，在小区居民一致通过下出炉，顺利破题。该项目预计6月底全面完工。

小区难题迎刃而解背后，是一套标准化矛盾处置流程。乐清搭建“联合接待日”沟通平台，对简单易调的问题进行面对面梳理；对情况复杂的邻里纠纷，逐级上报社区、镇街，实现“简单事项立即办、重大事项协商办、矛盾轻易不上交”。

“我们还参照驻村社干部标准，对驻小区干部的评优评先、职级晋升、待遇保障等进行落实，真正让实干者得实惠。”乐清市委组织部副部长孙天丰说。

来 源：温州日报

原标题： 乐清253名镇街干部变身“驻小区干部” 在离群众最近的地方解民忧

记者 叶凝碧

本文转自：温州新闻网 66wz.com