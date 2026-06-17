温州日报 2026-06-17 09:26:02

昨天上午，在永嘉县沙头镇珠岸村，珍爱生命——2026年楠溪江防溺水启动仪式举行。楠溪江防溺水义工队队长陈飞将鲜艳的救生浮球（俗称“跟屁虫”）分发给村民和游客，他反复叮嘱村民：“下水一定给孩子们带上，关键时刻能救一命！”楠溪江游泳季到来，当地政府和民间力量一起，合力守护水上安全。

温州网讯 昨天上午，在永嘉县沙头镇珠岸村，珍爱生命——2026年楠溪江防溺水启动仪式举行。楠溪江防溺水义工队队长陈飞将鲜艳的救生浮球（俗称“跟屁虫”）分发给村民和游客，他反复叮嘱村民：“下水一定给孩子们带上，关键时刻能救一命！”楠溪江游泳季到来，当地政府和民间力量一起，合力守护水上安全。

陈飞是第十一届全国人大代表，已连续10年与志愿者在夏季劝导游客注意安全游玩。这是陈飞连续第四年自费购买“跟屁虫”，投入防溺水公益事业。今年，他在永嘉县慈善总会支持下，自掏腰包购置4100个“跟屁虫”，并增加4100个由金龙鱼空油瓶变废为宝的醒目救生瓶，共计8200件装备。活动现场，全国人大代表戴送福、王碎奶、郑雪君等到场助力发放。陈飞介绍，这些空瓶从学校、宾馆回收而来，“带子系起来，系在身上，效果一样。”这批装备将送往沙头镇岭下、石柱、塘湾、香樟花园，以及岩头、鹤盛、大若岩、岩坦、枫林各镇临水点位，免费供游客使用。其中100件已提前投放温州市区九山河。

楠溪江水清景美，水下却暗藏暗流、漩涡，早晚温差大致人易抽筋，夏季溺水风险不容忽视。珠岸村所在的沙头镇水域线长面广、暑期游客密集，是永嘉重点管控区域。今年5月1日至10月底，该镇将开展“防溺水”安全季十大活动，实行驻村干部包村、村干部包组、企业包片责任制，组建巡查队伍对危险水域开展巡逻劝导，完善警示牌等防护设施，并联合多部门强化涉水项目管理。

据悉，自2025年8月起，永嘉划定水上活动指定区域，构建“人防+技防+物防”三位一体防护体系。今年五一假期，这一防护网再次全面启动。指定嬉水游泳区共7处：沙头镇岭下村、沙头镇渠口村香樟花园、沙头镇楠汇村塘湾自然村、岩头镇下日川村、鹤盛镇过路滩、岩坦镇前溪村、大若岩镇银泉村；指定桨板皮划艇区1处：枫林龚埠至岩头月牙湾，每日10时至18时开放。游客须在指定区域、时段内活动，切勿进入未开发野滩或超出警戒线。

来 源：温州日报

原标题： 合力守护楠溪江“游泳季” 8200件救生装备投用防溺水

记者 金朝丹 永嘉融媒记者 刘曦

本文转自：温州新闻网 66wz.com