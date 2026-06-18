温州日报 2026-06-18 08:26:16

6月22日，第十五届中国国际园林博览会“园博发布厅”产业生态融合展示交流会，将在温州园博园中国馆拉开帷幕。

温州网讯 当“诗画山海”的园林遇上“硬核创新”的产业，会碰撞出怎样的火花？6月22日，第十五届中国国际园林博览会“园博发布厅”产业生态融合展示交流会，将在温州园博园中国馆拉开帷幕。届时，60家来自鞋服（时尚）、生命健康、数字经济、包装产业全产业链四大产业链的上下游优秀企业齐聚一堂，在山水之间展开一场别开生面的“实力秀”。

这场展示交流会，是园博会“诗画山海·共享绿色生活”理念的深层落地，以“园博+”的创新模式，撬动“产、城、人”的化学反应，让园林不再只是风景，更成为产业对话的会客厅。交流会在中国馆内精心规划了路演展示区与四大产业链互动交流区。

其中，鞋服（时尚）产业链展区以“时尚与科技的共生之履”为主题，聚焦智能化生产、国潮设计、环保材料与C2M定制。康奈集团、奥康国际、报喜鸟控股等链主企业将展示智能制造、个性化定制及品牌高端化最新成果。

生命健康产业链展区以“探寻生命科技的温润之光”为主题，重点呈现以“中国眼谷”“中国基因药谷”为载体的眼脑健康、生物医药、高端医疗器械等前沿成果，参会企业涵盖温医大眼视光医院体系相关科技企业及浙江伊利康生物技术有限公司等。

数字经济产业链展区以“智汇温州的城市新纪元”为主题，以中国（温州）数安港为核心，展示数据安全、工业互联网、人工智能等数字技术与实体经济融合场景。

包装产业全产业链展区以“当传统工艺邂逅数字灵魂”为主题，展示传统印刷包装与文化创意、数字技术融合的创新活力。

如果说静态展示让人“眼亮”，那么动态路演则令人“心动”。交流会期间，每个产业链将在路演展示区举行专题路演。更值得期待的是，鞋服个性化定制、VR沉浸互动、智慧城市沙盘、创意印刷体验等“精品化、场景化、互动化”的呈现形式，让技术变得“看得见、摸得着、带得走”。与此同时，国内外创新机构、资本市场与上下游合作伙伴也将应邀到场，共同寻找产融结合的“下一站”。

这是一场政府搭台、产业唱戏、媒体连接的创新型展会。在满目苍翠中，邀你感知这座城市的产业脉搏。

来 源：温州日报

原标题： 园博搭台 产业唱戏

“园博发布厅”产业生态融合展示交流会即将启幕

记者 欧阳潇

本文转自：温州新闻网 66wz.com