护航端午平安过节 温州启动“祥和”6号消防安全集中行动

温州日报 2026-06-18 09:03:00

温州市专项部署开展为期7天的“祥和”6号消防安全集中攻坚行动，聚焦重点场所、民俗活动、人员密集区域，全方位排查整治、全链条压实管控，全力守护群众端午假期生命财产安全。

温州网讯 为切实做好端午节期间消防安全防控工作，精准防范化解节日各类火灾风险隐患，筑牢全域消防安全屏障，6月15日至21日，温州市专项部署开展为期7天的“祥和”6号消防安全集中攻坚行动，聚焦重点场所、民俗活动、人员密集区域，全方位排查整治、全链条压实管控，全力守护群众端午假期生命财产安全。

本次集中行动靶向聚焦五大重点场景，划定专项检查清单，实现假期高风险场所排查无死角、管控无盲区。针对商业综合体、宾馆饭店、餐饮娱乐等公众聚集场所，重点核查消防设施与灭火器材运维状态、消控室人员持证在岗情况，严查疏散通道堵塞、营业期间违规动火、餐饮油烟管道未定期清洗、易燃可燃材料装修、从业人员消防技能不足等突出问题；紧盯居住出租房、合用场所两类重点场所，从严督查生产经营与居住区域物理分隔落实情况，纠治用火用电用气不规范、电动自行车违规停放充电、逃生技能薄弱等隐患问题。

结合端午文旅消费热潮，本次行动将民宿、农家乐、文物古建筑等旅游配套场所纳入重点排查范畴，对标消防硬件运维、疏散通道管理、动火施工管控、后厨消防安全管理四大要点开展合规核验；聚焦赛龙舟、传统祭祀等本土群众性端午民俗活动，压实主办方、承办方安全生产主体责任，核查活动应急预案编制、现场巡查值守、临时搭建工程合规性、活动周边消防配套保障情况。同时专项覆盖园博园主场馆及全部分会场，从严把控场馆消防设施运维、人员值守、施工管控、在岗人员应急实操能力，保障大型活动场地消防安全。

为保障集中行动落地见效，我市配套四项硬核工作举措，构建“排查—管控—宣传—应急”全流程防控体系。立足属地实际开展消防安全形势深度研判，精准梳理辖区风险点位、薄弱环节与共性隐患，针对出租房集聚区、小餐饮门店、城中村等高危片区定制差异化管控方案；压实属地巡查责任，各县（市、区）消专委办每日组建专项检查组，联动基层巡防队伍落实常态化平安夜巡，重点攻坚夜间两类场所、人员集聚区隐患排查整改。

与此同时，我市同步铺开端午主题消防安全宣传工作，依托政务广播、微信等新媒体平台，普及家庭“三清三关”、日常用火用电、火场逃生自救等知识，结合火灾案例强化警示教育，重点针对端午熏艾、焚香祭祖等传统习俗开展风险提示；依托基层夜巡队伍开展入户宣讲，点对点提升群众安全防范意识。针对龙舟竞渡等涉水民俗活动，全市提前布设警示标识、防护隔离设施，统筹落实各级消防救援队伍前置执勤，配齐水域救援力量，筑牢突发险情应急处置防线。

来 源：温州日报

原标题： 护航端午平安过节 我市启动“祥和”6号消防安全集中行动

记者 杜一川

本文转自：温州新闻网 66wz.com