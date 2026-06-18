温州晚报 2026-06-18 09:03:23

今年端午温州各地端出了极具特色、玩法各异的文旅大餐，覆盖园博园、江心屿、龙湾钟秀园、平阳南雁荡山、洞头等地，全程有免票福利、有国潮体验、有亲子互动、有萌宠治愈，适合全家出动。

温州网讯 端午小长假如约而至，不想在热门景区扎堆，那不妨就在家门口悠游。记者从温州市文旅部门了解到，今年端午温州各地端出了极具特色、玩法各异的文旅大餐，覆盖园博园、江心屿、龙湾钟秀园、平阳南雁荡山、洞头等地，全程有免票福利、有国潮体验、有亲子互动、有萌宠治愈，适合全家出动。

园博工坊

白天遛娃夜晚蹦迪

作为第十五届中国国际园林博览会的主会场，温州园博园无疑是今年端午最受瞩目的去处。6月19日起，园博工坊将变身端午免费狂欢派对现场。

白天承包亲子温馨时光，首届儿童艺术画展不仅打造专属儿童艺术天地，并将孩子们的浪漫笔触变成专业赛事，现场线下人气投票与线上公开投票双渠道同步开启，决出最佳创意奖、色彩奖、卓越画作奖。

文创市集火热开市，精致手作、潮流好物琳琅满目；美食坊里地道小吃、网红美食齐聚。现场还布置了端午民俗儿童游玩区和儿童跳蚤市场，孩子们可以当一回小小摊主，交换闲置玩具和绘本。

假期，园博工坊还将举办“雅艺工坊·新声端阳”民谣音乐会与DJ电音狂欢节。白天民谣音乐会缓缓开场，当夜幕降临工坊切换蹦迪模式。超燃DJ炸裂全场，节奏不间断，可以跟着动感节拍肆意摇摆，卸下生活的疲惫。画展、市集、美食、跳蚤市场、民谣、DJ……超多限定玩法等待市民一次解锁。

另悉，6月19日起，园博园码头浅滩区域长期开放水上游园体验，游客可体验单人、双人桨板及皮划艇等项目。

江心屿

打卡祈福一举“高粽”

端午遇上中高考收官，6月19日至21日，江心屿西园状元台推出“状元祈福”仪式。身着状元郎服饰的NPC静立一旁，带你体验眉心点朱砂、敲击状元鼓、手写祈福牌，祈愿金榜题名。谢公阁入口东边的草地上，一只圆滚滚的巨型“龙粽”已经就位，端午遇上中高考收官季，打卡合影拿下一举“高粽”的好兆头。当然，端午的快乐少不了热闹的演出，谢公阁每天10:30-17:20，小丑魔术、民乐声乐表演轮番上演，让你欢乐开怀。

端午的诗意与热闹，都藏在江心屿的风里。在状元台许下心愿，和龙粽打卡点沾沾喜气，在精彩演出中收获欢笑，把端午的安康与好运，都藏进这趟诗岛之旅里。

龙湾钟秀园

2000份好礼免费领

龙湾瑶溪钟秀园端午三天活动安排得满满当当，“水陆狂欢”和“公益温暖”温情开启。

6月19日上午，钟秀园联合温州市绿色公益协会，在中心广场和乐园门口免费派发2000份彩绳衔蛋和1000枚粽子（送完为止）。当天上午，志愿者老师将在贞义书院现场教学传统蛋袋编织技艺，讲解端午挂蛋、祈福纳吉的民俗寓意，孩子们可以亲手编织属于自己的端午蛋袋。

假期，钟秀园吸引市民的还有别开生面的“水路狂欢”。漂浮岛水乐园成百上千只小黄鸭同时投放，游客玩水时将小黄鸭翻转过来，找到幸运标记即可获得礼品。大人孩子玩累了还可以坐下来参与端午定制版凝胶画手作体验，以及参加小黄鸭圈圈乐，套中快乐圈住好运。

钟秀园本身也是微度假地，余下时间一家人可探访玄石斋与多座百年古宅，漫步瑶溪青山绿水。

南雁荡山仙宠乐园

萌宠+民俗新体验

端午假期，平阳南雁荡山仙宠乐园以“萌宠+民俗”为主题，推出双重游园盛会。

民俗游戏区趣味十足。端午射五毒安康乐融融。端午民俗素有趋避毒虫、祛病消灾之说。园区将射五毒改为卡通靶盘投掷软沙包，每人五枚，奖品多多；五彩绳自古有祈福纳祥、护佑平安的美好寓意。粽子蹦蹦乐游戏，用弹力小球投掷闯关，赢取民俗好礼；端午粽子象征团圆美满、吉祥顺遂，乐园还设计了趣味钓粽子小游戏，用迷你钓竿垂钓，成功即可换取新鲜粽品。其间，国风小丑全园巡游，近景魔术、气球编织秀精彩不断，并主动和大小朋友互动合影。

萌宠互动区则是治愈力满分。卡皮巴拉、树懒、细尾獴、羊驼、小兔子等，齐聚萌兽森林，游客可亲手投喂、抚摸；百鸟乐园里黑天鹅悠然漫步，孔雀时不时开屏，各色飞鸟穿梭于竹林。仙姑台下的萌兽仙墅清幽雅致，漫步其间，自在悠然。

来 源：温州晚报

原标题： 园博工坊狂欢派对、江心屿状元祈福、钟秀园编织蛋袋

端午去哪玩？ 这些宝藏打卡地等你来嗨！

记者 赵小娴

本文转自：温州新闻网 66wz.com