温州2人获评第九届省道德模范和2025年度“最美浙江人·浙江骄傲”

温州日报 2026-06-18 08:19:38

温州网讯 昨天下午，浙江广电集团演播厅里，舞台灯光聚拢，第九届浙江省道德模范和2025年度“最美浙江人·浙江骄傲”名单依次揭晓。

第一个温州先进人物的名字出现：张月荷，省道德模范。

她在掌声里稳步上台，接过荣誉证书。

第二个温州先进人物名字随后报出：陈盈盈，“最美浙江人·浙江骄傲”。

掌声再次响起。

同一场活动，两份来自温州的榜样力量，在荣誉舞台上交汇。

褪去荣誉光环，她们平凡普通——

乐清市业主委员会联合会会长张月荷，很多人评价她“春风化雨”。

26年前，她在乐清市看守所做驻所检察官，是高墙内羁押人员口中的“月荷姐”。十八年里，几乎每个工作日都能在检察官约谈室里看到她的身影。

退休后，张月荷在居民推举下，担任业委会主任，开始了小区治理的“二次创业”。督导物业履行“五保”责任、首创“快递入户”、增设儿童游乐设施……小区在她的治理下换了新模样。

而乐清社会治理中心墙上，一块新添的牌匾也与她有关：浙江好人张月荷工作室。在这里，张月荷公益调解各类小区纠纷，随时为居民敞开“一扇门”。一年来，工作室已成功调解小区纠纷1362件，涉及金额达7564万元。

“其实我做的都是平常小事。”张月荷坦言自己像政府连接群众的“和谐桥”，“把大家的事解决了，我也就踏实了。”

另一位是洞头先锋女子民兵连连长陈盈盈，土生土长的“海霞”传人。她的选择，是将青春倾注于海防事业。

18岁起留守海岛，她已在东海前沿的洞头岛扎根24年，从普通女民兵一步步成长为连队核心。

这两年，连队面临向“智慧型”转型的关键。陈盈盈精准招录，系统培养，实现连队大学生比例100%，其中30%以上民兵掌握应急通信、战场救护等多项专业技能。

具体训练中，她将连队职能扩展至多元服务，定期组织封闭式特训，确保女兵“平时服务、急时应急、战时应战”。

就是这支队伍，在一次次危急关头无畏冲锋。风雨中，陈盈盈带着突击队巡查海塘、转移群众、抢修设施，在抗台抢险、应急救援、森林灭火中向险而行。

“我从小耳濡目染海霞的故事，特别向往那一身‘橄榄绿’。现在，这份热爱变成了坚守。”陈盈盈看着证书上“最美浙江人·浙江骄傲”几个字说，“‘骄傲’这个词分量太重了，这是属于我们整个团队的荣誉，我们将继续弘扬海霞精神，守好祖国海防防线。”

今年是“最美浙江人？浙江骄傲”年度人物评选开展20周年，也是浙江省道德模范选树活动走过的第18个年头。聚光灯下的熠熠风采，只是温州这座大爱之城里平凡坚守的一帧。

一路走来，温州持续擦亮“小亭大爱”，将善亭打造为基层治理的重要阵地，融入“道德事务所+好人工作室”基层德治网络，并设立“善亭观测点”，重点挖掘发现凡人善举，形成“发现一个、带动一批、影响一片”的典型涌现效应。

目前，全市已累计培育全国学雷锋活动示范点和岗位标兵7人（团队），全国文化科技卫生“三下乡”活动优秀团队3个，全国道德模范及提名奖11人，“中国好人”69人，“最美浙江人·浙江骄傲”24人（团队），省级道德模范及提名奖19人。

正像陈盈盈感叹的“荣誉不是终点，而是开始”，温州凡人善举的微光仍在无声汇聚。

东瓯快评

当“情绪钩子”常有 为什么“最美”更需有

昨日，第九届浙江省道德模范和2025年度“最美浙江人·浙江骄傲”名单揭晓。乐清市业主委员会联合会会长张月荷、温州洞头先锋女子民兵连连长陈盈盈分别当选省道德模范和2025年度“最美浙江人·浙江骄傲”。当“最美”标签一个个嵌入我们的生活，一个追问值得深思：在“情绪钩子”十分常见的当下，我们为什么更需要“最美”？

什么是“情绪钩子”？前两天“浙江宣传”发表的《互联网不能沦为群体对立场》引发广泛共鸣。文中用“情绪钩子”形容一些平台账号借助社会热点事件，以标签化叙事点燃情绪，从渲染职业差异、煽动男女对立到放大社会分歧，将个案包装成“普遍真理”，刻意制造二元对立的错觉。算法偏爱冲突，流量垂青争议，负面和对抗性内容的传播力远高于理性的声音。不同群体被贴上格式标签，一个个精心打磨的“情绪钩子”，试图把越来越多的人拖入非黑即白的站队游戏。

也正因如此，道德模范的意义格外凸显。陈盈盈24年扎根海防，当网络大肆渲染“躺平”与“内卷”二元对立时，她用整个青春作答：人生还有一种活法，叫“奉献不是吃亏”。张月荷从检察官转型为社区“摆渡人”，在业主与物业矛盾频发的现实中，她一次次耐心斡旋，用行动证明信任可以重建，人心能够聚拢。她们不站队、不煽情、不迎合流量逻辑，只是日复一日做好自己的事。这样的人，这样的故事，是“情绪钩子”无法勾住的存在——那些非此即彼的极端叙事，在她们的真实与坚韧面前显得单薄而苍白。

我们之所以更需要“最美”，还因为他们为浮躁的舆论场锚定了价值坐标。互联网上，部分自媒体深谙流量规则，抓住情绪爆点煽动“引战”，借以涨粉变现。在这片喧嚣中，道德模范犹如“定海神针”——陈盈盈以青春书写“海霞”新篇；张月荷始终践行“为人民服务”的初心。她们用近乎“笨拙”的真诚，标定了什么值得追求、什么是社会必须守护的底线。

“最美”的另一个意义，在于帮我们穿透信息迷雾，回到真实世界。网络上被刻意制造的对立，往往将个案放大为普遍，将差异夸大为鸿沟。而“最美”人物就生活在我们身边——温州这片热土上，有“兰小草”王珏隐姓埋名捐款十五载，有河南籍民工李学生舍身一推救下童稚，有“诚信老爹”吴乃宜历经艰辛替子还债……道德之光从未断流。评选道德模范，不是塑造高不可攀的神像，而是告诉每一个人：你也可以成为一束光。

愿我们少一些被算法裹挟的浮躁，多一些深度思考后的包容。正如“浙江宣传”所言：“当有人为你戴上有色眼镜，别急着上头，那些非黑即白的标签叙事，不过是算计好的情绪钩子。你不咬钩，它就什么都不是。”“最美”的存在，恰恰给了我们“不咬钩”的底气与定力——当人人都能成为一束微光，再多的“情绪钩子”，也钩不散一个温良的社会。

来 源：温州日报

原标题： 温州2人获评第九届省道德模范和2025年度“最美浙江人·浙江骄傲”

是平凡的，也是闪亮的

记者 叶凝碧 黄荣杰

本文转自：温州新闻网 66wz.com