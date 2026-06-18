温州日报 2026-06-18 09:03:21

6月15日下午，温州龙湾国际机场 T2航站楼内上演暖心一幕。一名候机幼童突发高热惊厥，情况危急。机场安检、地勤、医疗急救多部门快速联动，仅耗时13分钟完成应急救治与转运工作，凭借专业高效的处置能力，为孩子抢下宝贵的黄金救治时间。

图为紧急救治现场。 受访者供图

温州网讯 6月15日下午，温州龙湾国际机场 T2航站楼内上演暖心一幕。一名候机幼童突发高热惊厥，情况危急。机场安检、地勤、医疗急救多部门快速联动，仅耗时13分钟完成应急救治与转运工作，凭借专业高效的处置能力，为孩子抢下宝贵的黄金救治时间。

当天下午，一名旅客独自带着两名孩童在航站楼候机，其3岁的大儿子突发高热惊厥，伴随全身抽搐、意识模糊、面色苍白等危险症状。该旅客怀中还抱着一名两个月大的婴儿，无法同时兼顾两名孩子，情急之下立即向机场工作人员求助。

现场执勤安检当班队长郑超第一时间赶赴现场，安抚情绪崩溃的家属，并抱起患病幼童火速前往机场医务室。其他安检工作人员同步疏散围观人群、清空专属救援通道，同步上报险情、启动应急处置预案，快速把控现场秩序，为后续救援工作扫清障碍。

救援过程无缝衔接，机场地勤服务科工作人员项洁茹、唐旭瑞与场内急救团队迅速抵达医务室。医护人员即刻对患儿进行全方位体征检测，经检查，患儿体温38.7℃，心率114 次/分，血氧饱和度仅82%-85%，整体状态十分危急。医护人员快速确诊病症，判定为高热惊厥，随即开展吸氧等院前急救措施，同时紧急呼叫外部救护车支援。各岗位工作人员前置对接医疗资源，打通空地一体化绿色救援通道。

短短13分钟，整套救援流程顺利完成，救护车接到患儿及家属。转运期间，考虑到家长分身乏术，无暇安抚受惊哭闹的幼子，地勤人员项洁茹主动帮忙怀抱婴儿，并全程随车护送。抵达医院后，她全程陪同家属完成挂号、检查、缴费等一系列就医流程，实时跟进患儿诊疗情况。直至患儿体征逐步平稳、家属接应人员到场后，项洁茹细致交接救援详情，还协助旅客办理全额退票，妥善处理全部善后工作。

目前，患病幼童已恢复意识，身体状态平稳。患儿家属对温州机场全体工作人员极速的响应速度、专业的急救能力以及贴心周到的全程服务，表示由衷的感谢与高度认可。

据悉，依托常态化应急演练与岗位技能培训，机场各部门已形成快速响应、协同配合、科学处置的成熟应急机制。此次环环相扣的暖心救援，既彰显了民航工作人员的责任担当，也以硬核实力与温情服务，筑牢旅客出行安全防线。

来 源：温州日报

原标题： 13分钟生命竞速 温州机场多部门联动救治患病幼童

记者 张晨 通讯员 厉定辉 郑超

本文转自：温州新闻网 66wz.com