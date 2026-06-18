温州日报 2026-06-18 09:03:20

瓯海启动“星火燎原·智创青春”大学生OPC（One Person Company，即“一人公司”）创业“一校一火种”生态共建行动。

温州网讯 当青春的创意遇上AI的浪潮，会碰撞出怎样的火花？昨天，瓯海启动“星火燎原·智创青春”大学生OPC（One Person Company，即“一人公司”）创业“一校一火种”生态共建行动，旨在打破高校人才与地方产业的“围墙”，通过构建“零成本、低风险、全链条”的孵化体系，为青年创业者搭建逐梦舞台，吸引更多大学生留在瓯海发展。

当下，人工智能浪潮奔涌向前，数字创业时代已然来临，瓯海立足AI产业发展沃土，深耕OPC创业生态，为青年学子搭建了逐梦创业、扎根成长的广阔舞台。在空间布局上，瓯海已构建“1+3+N”OPC创业生态社区，总面积超3500平方米，集聚优质OPC项目超260个，累计发放各类创业就业补贴1700余万元。在政策服务上，瓯海推出“大学生OPC星火引育行动”10条举措，覆盖在校AI技能培训、全脱产实习创业贯通班、毕业安居保障、创业补贴、贴息贷款等全周期，贯穿“在校期—实习期—毕业期—创业期”全过程。另外，瓯海还将在OPC社区常态化开展创业沙龙、政企对接、项目路演等品牌活动，每年评选“OPC创业先锋”，帮助优秀项目对接风投机构，全方位护航大学生创业成长。

活动先后为瓯海区数据贸易OPC贯通班、AI影视OPC贯通班，以及五大OPC创业社区授牌；OPC生态社区与企知道、每日互动、数安港数据开放平台等多家AI科技企业完成应用技术类OPC生态合作伙伴签约，整合AI工具、技术资源赋能大学生创业。现场正式上线瓯越OPC生态平台，发布首批瓯越OPC微订单，东经科技、温州拼好片、方舟出海等企业与OPC承接方签订合作意向，为学子提供就近接单、实战创业的渠道。

来 源：温州日报

原标题： 打造OPC创业“强磁场” 瓯海发布“一校一火种”计划

记者 洪越风 瓯海融媒记者 庄苗苗

本文转自：温州新闻网 66wz.com