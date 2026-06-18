温州晚报 2026-06-18 08:59:12

端午节临近，温州各地掀起一阵非遗热潮，深挖本土非遗资源，融合传统手作、山村民俗推出多样活动，浓厚的端午文化氛围遍布城乡，让千年非遗贴近百姓日常。

温州网讯 端午节临近，温州各地掀起一阵非遗热潮，深挖本土非遗资源，融合传统手作、山村民俗推出多样活动，浓厚的端午文化氛围遍布城乡，让千年非遗贴近百姓日常。

巧手传韵

非遗技艺勾勒端午图景

在瑞安市莘塍街道，76岁的瑞安竹编非遗代表性传承人李道永，用坚守了60多年的指尖技艺，让竹编龙头龙尾成为龙舟“轻装上阵”的秘密武器。他制作的竹编龙头仅重约3.5公斤，龙头龙尾合计仅5公斤，相比传统木质龙头大大减轻了龙舟重量，既提升了速度也增加了安全性。李道永还在龙头上融入灯泡做龙眼、可随风摆动的龙须等“小巧思”，让作品仿佛被“唤醒”般栩栩如生。

在瑞安非遗传承人陈秀慧的工作室里，一根根彩线在她指尖翻飞缠绕，耗时5天完成了一艘长30厘米、高仅14厘米的绳结龙舟。作品通体采用流行的“星空段染线”，光照下泛着蓝色碎光，龙身两侧配以蓝白绳线编织的水波纹路，内部还别出心裁地设置了三处可放置香囊的“龙格”。整艘龙舟从龙头到龙尾无拼接、无黏合，仅靠纯手工绳线搓编打结，一气呵成。

此外，温州市非物质文化遗产“米塑”代表性传承人陈贻春完成了一件米塑新作《美丽乡村闹端阳》，生动还原了温州划龙舟的真实场面。木活字印刷术、纸马雕版印刷术传承人王钏巧将两项非遗技艺融合，创作端午主题版画；温州市级角雕非物质文化遗产代表性传承人陈光宇则耗用两只大水牛角、花费半个月心血，创作了牛角雕作品《一帆风顺的龙舟》，以传统非物质文化遗产技艺融合端午民俗。

场馆雅集

多地推出非遗体验活动

端午节前后，温州各地文博场馆和活动中心也推出了丰富多彩的端午非遗体验活动，让市民在互动中感受传统文化魅力。

6月19日（端午节）当天，温州市文化馆开启端午嘉年华活动，设置雄黄点额、亲子包粽、五彩蛋袋编织、蒲草饰物制作四大民俗体验区，配套端午绘本分享、撞蛋趣味赛，潮韵市集展销香囊、手绘团扇等文创产品，晚间露台民乐音乐会烘托雅致节日氛围。

瓯海文博场馆推出系列端午主题体验活动。从瓯博宋韵摩诃乐到龙舟馆沉浸式探索，从泽雅千年纸山到山根百年民居，多重趣味玩法齐聚。瓯海区博物馆举办“我从宋朝来——宋代陶模（摩诃乐）专题展”，6月20日将依托馆藏文物资源开设手工体验活动，以经典摩诃乐为创作原型，提供塑形体验形式，参与者可亲手制作仿古陶塑作品。端午节期间，东经纸文化艺术博物馆特推出端午主题儿童纸艺手工活动，让儿童在创作中感受端午魅力；中国龙舟文化博物馆于端午假期特别推出“龙舟探古，端午趣行”主题活动，诚邀大小朋友走进博物馆，赴一场龙舟文化与端午民俗的趣味之约。

6月19日至21日，龙湾区寺前街、中国眼谷小镇、TOD印象汇等地推出民俗互动、寻宝系列活动。乐清市非遗馆特别推出端午非遗体验活动，6月19日，特邀本土麻编传人刘金乐带领大家制作纯手工麻编粽子，邀请市民共品非遗风雅，共度安康端午。

山海研学

洞头永嘉解锁非遗玩法

海岛、山区依托自身文化特质，打造差异化端午非遗研学活动。6月12日，永嘉县举办2026年“文化和自然遗产日”非遗宣传展示系列活动，活动现场设有永嘉木雕、瓯绣、永嘉彩扎、米塑等非遗技艺展示摊位，让市民近距离欣赏匠人绝活，并零距离体验非遗制作的乐趣。永嘉县文化遗产保护传承中心（非遗）负责人金哲丰说：“办活动不仅是‘展示’，更是‘播种’。让市民看见非遗的美，参与非遗的保护，这些老手艺才能真正地活在当下、走向未来。”

洞头区聚焦青少年群体，6月19日，洞头区市民活动中心推出“海霞少年成长记”端午研学，组织学生走进渔家文化基地，参观民俗展馆、体验传统手作，同步设置包渔家干贝粽、辨识中草药制香囊、编织五色平安绳、撞蛋大赛等渔家民俗体验。

粽叶裹文脉，巧手续千年。今年端午非遗活动兼顾工坊静态创作、场馆室内研学、户外市井市集，串联城区、山地、海岛多元场景，门类覆盖传统编织、雕刻、美食、印染、戏曲等本土非遗项目，让藏在街巷、工坊的传统技艺可观赏、可动手、可带走，持续激活瓯越端午民俗的时代生命力。

来 源：温州晚报

原标题： 迎端午，温州掀起非遗热潮

记者 张琼冉

本文转自：温州新闻网 66wz.com