温州日报 2026-06-18 09:03:00

货车意外侧翻，女子被困车内……危急时刻，龙湾民警不顾危险用手“撕”拆玻璃，为受困人员抢出一条生命通道。

温州网讯 货车意外侧翻，女子被困车内……危急时刻，龙湾民警不顾危险用手“撕”拆玻璃，为受困人员抢出一条生命通道。

6月15日凌晨5时许，瓯海大道上京隧道口，一声巨响打破了清晨的宁静。驾驶员任先生因疲劳驾驶，注意力不集中，车辆猛地撞上护栏，瞬间侧翻进路边绿化带。车身严重变形，碎玻璃散落一地。

任先生自行爬出车外后，却发现副驾驶座上的妻子付女士仍被困其中，且手臂骨折，动弹不得。任先生强忍惊慌，立刻报警求助。

接警后，龙湾公安分局状元派出所民警戴其式火速赶到现场。此时，付女士脸色苍白，惊惧交加。戴其式俯身贴近车窗安抚：“别怕，坚持住，我们马上救你出来。”

戴其式迅速观察车体结构，发现前挡风玻璃已有破裂，是最佳的突破口。来不及寻找专业工具，他从处警车上拿出手套戴上，直接上手！

坚硬的钢化玻璃碎渣飞溅，锋利的边缘一次次划过他的手臂，但戴其式已顾不得这么多，一心想着救人。在他用力掰扯中，“哗啦”一声，挡风玻璃被硬生生扯开一道宽大的缺口。

仅仅三分钟，一条生命通道被强行打通。

随后赶到的120急救人员通过缺口进入车内，戴其式配合医护人员，小心翼翼地将付女士平稳抬上担架。看着救护车呼啸而去，他才发觉自己的双手已被玻璃划得鲜血淋漓。

“太感谢了，警察同志！”任先生握着戴其式的手，哽咽不已。

目前，付女士正在医院接受治疗，因救援及时，已脱离生命危险，伤情稳定。

来 源：温州日报

原标题： 货车侧翻女子被卡 民警用手“撕”开生命通道

记者 杜一川 通讯员 郑斌方

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