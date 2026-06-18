杨梅采摘旺季山野意外频发民警连夜救援 医生发布安全急救提示

永嘉新闻网 2026-06-18 09:29:39

6月17日上午，记者从永嘉县人民医院获悉，近期杨梅坠落摔伤就诊患者激增，骨科医生结合接诊情况，发布采摘安全提示及摔伤急救须知。

眼下正值杨梅采摘旺季，进山采摘游玩市民增多，山野摔伤、人员被困警情增加。近日凌晨，永嘉县公安连夜完成两场山林救援，成功救助两名受伤被困群众。6月17日上午，记者从永嘉县人民医院获悉，近期杨梅坠落摔伤就诊患者激增，骨科医生结合接诊情况，发布采摘安全提示及摔伤急救须知。

近日凌晨3时，鹤盛派出所接到求助：一名登山爱好者被困云岭乡一处未开发野山并受伤，深山无手机信号，加之夜间山路崎岖湿滑，伤者无法自行下山。民警张楠即刻带队赶赴现场，联动消防、民间山地救援队联合搜救。搜救队伍兵分两路地毯式搜寻，夜间山间视线极差、路面布多碎石青苔，搜救途中张楠不慎摔倒擦伤，简单处理伤口后，仍旧坚守搜救一线。历经4小时彻夜搜救，救援人员清晨找到伤者，并护送其就医治疗。

同日清晨6时许，碧莲派出所再次接到救援警情：当地一名村民进山采摘杨梅时不慎从树上坠落，腿部骨折动弹不得。民警火速抵达现场，配合医护人员做好伤者骨折部位固定防护，避免二次损伤，随后众人接力抬运伤者，穿越山间小路下山，转运至急救车辆得到及时救治。

杨梅采摘季山野意外高发，永嘉县人民医院骨科接诊量大幅攀升。据骨科副主任医师郑海勃介绍，每年杨梅成熟期，高处坠落摔伤病例显著增加，其中胸腰椎骨折最为高发，肋骨、锁骨及四肢骨折也属于常见伤情。

医生分析意外高发三大原因：一是杨梅树木质偏脆，高处采摘时细枝易断裂；二是近期我县持续降雨，树干、山间湿滑，打滑坠落风险升高；三是中老年采摘普遍存在骨质疏松问题，轻微跌落也易引发脆性骨折，伤情相较年轻人更严重。

郑海勃提醒，错误急救会加重伤情，甚至造成永久性损伤，市民进山采摘需牢记安全与急救要点：尽量避开雨天进山采摘；禁止徒手攀爬杨梅树，采摘高处果实使用梯子等工具。

若不慎摔伤，腰背剧痛大概率为胸腰椎骨折，切勿搀扶起身，伤者需原地平躺，立刻拨打110、120求助，转运伤者必须使用木板等硬质板材，全程保持身体平直，禁止弯腰、扭转躯干。若摔伤后出现肢体剧痛、肿胀畸形、无法活动等症状，基本可判定为骨折，严禁揉搓患处、强行站立行走。

来 源：永嘉新闻网

原标题： 杨梅采摘旺季山野意外频发 民警连夜救援，医生发布安全急救提示

记者 胡丽凡

本文转自：温州新闻网 66wz.com