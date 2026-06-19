温州晚报 2026-06-19 09:31:29

“母子平安！”伴随着一声清亮啼哭，温州市急救中心松台急救站医生朱丹丹将新生儿稳稳抱入怀中。

温州网讯 “母子平安！”伴随着一声清亮啼哭，温州市急救中心松台急救站医生朱丹丹将新生儿稳稳抱入怀中。日前，该急救团队在救护车上完成了一次紧急接生，用专业与担当为新生命筑起第一道防线。

事发当日上午，市区一名孕妇突发剧烈腹痛，拨打120求助。接到指令后，朱丹丹团队立即火速出发。途中，朱丹丹第一时间电话联系患者家属，详细询问孕妇身体状况。得知孕妇25岁，孕周已达38周多，已足月，且宫缩规律，朱丹丹迅速判断其已进入临产状态，指导孕妇躺下，尝试深呼吸和吐气。

救护车快速抵达患者所在小区。朱丹丹现场查体发现，该孕妇宫缩持续规律，下腹部剧痛难忍，且已出现见红，临产指征十分明确。由于孕妇家住四楼且无电梯，团队立即准备用担架平稳将其转运下楼。在楼道搬抬过程中，孕妇疼痛骤然加剧，面色苍白、浑身无力，分娩进程明显超出预期。

“急产的情况下，很容易出现宫内窘迫、胎儿缺氧、产后出血等隐患，危及母子生命。”朱丹丹忙指挥担架员将产妇快速、平稳地抬上救护车。随后孕妇自述有强烈下坠感，并不自觉地想要用力娩出胎儿。

“当时我再次查体发现，胎头已经能看到，胎儿即将娩出，等不及到医院了，必须立即接生。”朱丹丹回忆道。

接生随即启动，朱丹丹全程安抚孕妇情绪，指导她调整呼吸、避免盲目用力，同时小心保护会阴部，以防严重撕裂。“深呼吸，跟着节奏用力！”在朱医生的专业指导与鼓励下，胎儿顺利娩出。

胎儿娩出后，朱丹丹迅速清理其口鼻分泌物，轻拍足底。救护车狭小的空间里传来一声清亮啼哭，顿时化解了所有人紧张的情绪。随后，团队为新生儿做好保暖处理，并全程监护产妇生命体征，平稳将母子二人转运至医院。

“这名孕妇已是第三胎，从规律腹痛到胎儿娩出，全程仅用时二三十分钟，当时我心里也捏了一把汗。”朱丹丹介绍，由于经产妇宫缩发力更快、产道阻力较小，产程进展速度远快于初产妇，导致了这次突发急产。

朱丹丹提醒，对于经产妇，孕晚期务必提前做好待产准备，密切关注身体变化。一旦出现规律宫缩、羊水破裂、见红等临产征兆，应第一时间前往医院待产；若在途中胎儿意外娩出，产妇及家属要保持冷静，产妇切勿站立，尽量采取侧卧位；切勿自行剪断脐带或拉扯胎盘，可用干净衣物包裹婴儿做好保暖，并立即拨打120，交由专业医护人员处理。

来 源：温州晚报

原标题： 三胎孕妈突发急产！急救医生上演“移动接生”

记者 胡海珍

本文转自：温州新闻网 66wz.com