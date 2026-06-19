温度新闻 2026-06-19 09:34:46

6月24日，寄存在罗马温商王老板与赖老板所开餐厅内的中国足球小将所获奖杯，将以“人肉快递”的方式护送回国。

温州网讯 经记者确认，6月24日，寄存在罗马温商王老板与赖老板所开餐厅内的中国足球小将所获奖杯，将以“人肉快递”的方式护送回国。

冠军奖杯放在餐厅里

近日，中国足球小将在意大利夺冠的消息火遍全网，因为冠军奖杯太大不便回国，所以暂存在意大利罗马一家温州人开的中餐厅里，吸引了众多国内游客和当地华人华侨慕名而来打卡拍照。

小将捧杯一刻 图据董路微博

冠军奖杯吸引国内游客打卡 视频截图

由于王老板要操持新开餐厅的生意，同时又不放心假手外人，王老板的夫人包女士将于当地时间6月23日晚间，专门搭乘国航CA940航班，由罗马直飞北京，预计于北京时间6月24日中午到达。届时，包女士将会将奖杯直接送至董路老师手中。

王老板在直播间

由于奖杯高92厘米，长64厘米，宽40厘米，重量15公斤，且容易磕碰，包女士乘机时将全程随身携带奖杯。

包女士

对于身高1米66的包女士来说，把几乎两袋大米重量、4岁孩子身高的奖杯，从罗马搬到北京，也是一项无比艰巨的任务。但她依然觉得格外自豪。

自从“意大利温籍老板助力中国足球小将”新闻发酵后，王老板和赖老板的餐厅已成为当地华人和国内游客的打卡点，王老板夫妇也从社恐性格，慢慢开始了抖音直播。包女士以“四小只在意大利”账号所做直播时，直播间观众人数动辄破千，且都对他们的行为大加赞赏。而王老板夫妇将直播所获收益，全部捐助董路老师的足球小将项目。

记者了解到，奖杯回国之路，包女士也会在力所能及情况下做相关直播。

6月23日，“四小只在意大利”直播间见。

来 源：温度新闻

原标题： 冠军奖杯下周回国！罗马温商老板娘将全程护送转交董路

记者 高亚

本文转自：温州新闻网 66wz.com