2026年温州市船员职业技能竞赛开赛 以赛促练锤炼水上精兵

温州日报 2026-06-19 09:34:45

精研技艺磨锋刃，以赛砺兵护江海。昨日，在世界海员日来临之际，2026年温州市船员职业技能竞赛在温州开放大学火热开赛。

温州网讯 精研技艺磨锋刃，以赛砺兵护江海。昨日，在世界海员日来临之际，由温州海事局、温州市交通运输局、市总工会联合主办的2026年温州市船员职业技能竞赛，在温州开放大学火热开赛。这是我市首场面向职业船员群体的专项竞技盛会，全市19支航运企业代表队、百余名一线在岗船员齐聚赛场、同台竞技。

本次竞赛以“砺技江海·建功航运”为核心主题，设置理论初赛、团体实操、个人实操三大竞赛环节，包含航线设计、船舶应急处置、柴油机检修、航行灯故障排除、撇缆、绳结、团队消防演练七大项目，全面覆盖驾驶、轮机以及普通船员日常核心作业内容。

“参赛选手全部‘持证参赛’，他们来自客渡、海运、港口服务等多个水上行业，不仅持有有效的船员适任证书，还拥有一年以上水上实操经验。”正如温州海事局相关工作人员所言，参赛船员专业功底扎实，赛场内比拼氛围火热。

消防演练赛区战况激烈，各三人小队列队就位，队员们动作干脆利落，在70秒倒计时内，争分夺秒穿戴消防训练服，奋力抛展消防水带，完成水带与水带、水带与水枪、水带与消防栓之间的连接，稳定持枪出水，并按需切换直流、喷雾等射水模式；绳结赛场考验手上真功夫，选手手持绳索快速翻飞，编出平结、丁香结、鲁班结、撇缆活结等各类绳结，依次挂置架上，每一处结型工整利落、纹路标准到位；航线设计赛场安静有序，这份静谧之下却是一场无声的专业较量，选手伏于案前，专注完成航线绘制与航线表编制，笔尖在图上逐一标注转向点、航向、航程、接图号、避险要点等关键信息……一众船员选手沉着应战，以纯熟标准的操作、冷静从容的发挥，彰显温州一线船员精湛的航海本领。

本次大赛还配套了含金量十足的人才激励政策，各个项目的优胜选手经市总工会认定后，就能获评“温州市职业技能带头人”称号。除此之外，选手竞赛成绩将纳入航运企业、优秀船长安全诚信评价体系。

来 源：温州日报

原标题： 2026年市船员职业技能竞赛开赛 以赛促练锤炼水上精兵

记者 潘培期

本文转自：温州新闻网 66wz.com