温州日报 2026-06-19 09:34:47

大赛收官当天，市委党校同步公布了首批20人AI讲师团名单。

温州网讯 日前，温州市AI微党课大赛揭晓决赛结果，《浙江“橘”势》等20件作品脱颖而出。大赛自3月启动以来，累计收到70余家单位报送的246件作品，基层一线作品占比超四成。大赛收官当天，市委党校同步公布了首批20人AI讲师团名单。

这支讲师团的实力不容小觑：北京大学、中国知网、天津师范大学、中央财经大学、每日互动……半年多来，来自全国高校、行业和党校系统的专业人士先后来温授课近五十场，基本上“每周都有AI课”。授课场所从市委党校延伸到浙南AI内容创作与传播基地等一线场景，主题覆盖城市大脑、数据智能、AI创作等领域。

市委党校建立AI讲师团，是温州系统性推进AI干部培训（“AI干训”）的重要一环。自去年9月全市人工智能创新发展大会召开以来，市委党校率全省党校之先，开展“AI赋能教研咨管宣一体化综合改革”，打造“AI干训在温州”品牌，系统构建了课程完备、资源集成、形式多元的培训体系。

“干部AI素养直接关系到地方能否更快抓住发展机遇。”市委党校副校长倪考梦直言。据介绍，温州“AI干训”体系已吸引7省市20余个班次专程来温学习，多地党校来温“取经”。成效也在本次AI微党课大赛中有了直观印证：不少中青班学员经过AI讲师团的指导，短期内在实践中形成了对模型、算力等专业概念的具象认知，并做出了高品质的AI党课视频，其中两件入围总决赛，取得较好名次。

体系的支撑不止于课堂与比赛。依托市级党员教育资源库，市委党校科研智能体1.0已实现“24小时响应+72小时成稿”，数字人讲师“温求是”“温求真”已参与十多场宣讲，覆盖1000余人次。下一步，温州将推出点单式AI培训方案，迭代科研智能体2.0，并计划举办全国性AI微党课大赛，把“温州经验”推向更广阔的舞台。

来 源：温州日报

原标题： 系统构建AI干部培训体系 温州首批党校AI讲师团公布

记者 金帅

本文转自：温州新闻网 66wz.com