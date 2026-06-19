温州日报 2026-06-19 09:34:44

近日，市市场监管部门在全市开展端午节令食品专项监督抽检，紧盯热销节日食品筑牢安全防线，本次共抽检160批次产品，检测结果全部合格。

温州网讯 近日，市市场监管部门在全市开展端午节令食品专项监督抽检，紧盯热销节日食品筑牢安全防线，本次共抽检160批次产品，检测结果全部合格。

端午食粽、品尝“五黄”（黄鱼、黄鳝、黄瓜、咸鸭蛋、黄酒）是温州传统民俗，节前各大商超、农贸市场相关节令食品销量大幅上涨。结合本地端午消费特点与热销品类，执法人员联动专业检测机构，走进全市大型商超、农贸市场、食品生产企业及小作坊开展全覆盖抽样，从生产、流通一线排查食品安全潜在风险。

本次专项抽检聚焦市民关切的食品安全问题，针对性设置检测项目。粽子、咸鸭蛋等食品，重点排查微生物污染、食品添加剂违规使用等风险；黄鱼、黄鳝等生鲜水产，重点检测恩诺沙星等兽药残留指标；同时全面抽检各类节令食品重金属含量，全方位覆盖群众日常饮食安全隐患,依托专业严谨的抽样流程与科学检测手段守住节日食品安全底线。

据悉，我市将强化节日市场日常巡查力度，持续畅通12315、12345投诉举报渠道，保障群众维权渠道顺畅。市民如购买到存在质量问题的节令食品，或发现食品安全违法经营行为，可留存好购物凭证并及时拨打热线。

来 源：温州日报

原标题： 满分守护端午餐桌 160批节令食品抽检全达标

记者 鲍南南

本文转自：温州新闻网 66wz.com