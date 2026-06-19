温州日报 2026-06-19 09:34:47

这是温州综保区依托“区内直转”监管模式落地的首单整车出口业务，标志着温州综保区在汽车出口领域打通“保税+物流+通关”全链条。

温州网讯 昨日，9辆货值共145万元的整车以“区内直转”模式，在温州综合保税区办结海关相关手续，原地完成非保税向保税状态转换，准备发往海外市场。这是温州综保区依托“区内直转”监管模式落地的首单整车出口业务，标志着温州综保区在汽车出口领域打通“保税+物流+通关”全链条。

“区内直转”是综合保税区一项便利化监管模式，主要针对区内分类监管货物，支持非保税货物申报转为保税仓储货物，或是保税货物转为非保税货物继续在区内存储。办理相关报关手续后，海关直接完成账册核增核减，无需实货进出卡口，实现监管流程简化、作业效率提升。

“由于国际物流运输时间具有不确定性，我们开展汽车出口业务的时候常常需在综保区内存储等待发运，一直有保税货物与非保税货物状态互转的需求。”完成“区内直转”首单整车出口业务的企业负责人林孝丰表示，此前，企业保税货物和非保税货物状态的转换需要货物实际进出卡口才能实现，新模式下区内直转让车辆在区内完成所有状态转换和通关流程，从仓库到港口仅需短驳运输，真正实现“即报即放、即装即离”。

为保障新业务平稳落地，温州海关主动靠前服务，组织开展政策宣传，向企业“点对点”解读监管要求、申报流程等内容，指导企业对照海关监管要求，科学合理设置“待检区”，从物理空间上保障出口作业高效运行。“通过协助企业梳理监控点位布设方案，完善视频监控及相关信息化系统，为后续远程监管奠定基础。”温州海关综保监管科科长陈齐焕表示，“我们还安排专人对接业务办理，全流程跟进保障，打通政策落地‘最后一公里’，确保整车‘区内直转’出口顺利落地。”

“区内直转”模式出口整车，进一步促进了综合保税区内物流企业打通内外贸互转，构建起可复制、可推广的汽车出口“温州模式”。温州海关表示，将持续优化区内直转监管服务，推动更多市场主体享受政策红利，充分释放综合保税区平台优势，全力助推辖区开放型经济高质量发展。

来 源：温州日报

原标题： 温州综保区开启“区内直转”新模式 整车出口实现“即报即放”

记者 刘欣瑜

本文转自：温州新闻网 66wz.com