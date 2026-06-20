温州日报 2026-06-20 09:35:00

6月18日，飞云江畔再传捷报。随着最后一节钢副塔节段在百米高空完成“毫米级”精准对接，瑞湖高速飞云江1号特大桥钢副塔顺利完成全部安装作业。

温州网讯 6月18日，飞云江畔再传捷报。随着最后一节钢副塔节段在百米高空完成“毫米级”精准对接，瑞湖高速飞云江1号特大桥钢副塔顺利完成全部安装作业。该大桥正式迈入上部结构施工新阶段，为后续主梁架设、斜拉索张拉施工筑牢坚实基础，也为瑞湖高速按期推进打通关键工序堵点，瑞安“镇镇通高速”的蓝图正加速变通途。

瑞湖高速全称甬台温高速公路复线瑞安联络线，总投资189.34亿元，线路全长37.2公里，东西横贯瑞安，东起甬莞高速瑞安东互通，跨飞云江途经瑞安云周镇、陶山镇，西抵湖岭镇鹿木，设计时速100公里，计划2028年建成通车，是瑞安自建规模最大的高速公路项目。项目建成后将结束湖岭镇无高速历史，实现瑞安“镇镇通高速”，瑞安市区至湖岭通行时间将由50分钟缩短至20分钟。同时，项目将有效串联沈海、甬莞、温州绕城三大高速，不仅完善浙南高速路网，还将带动西部农文旅产业发展，助力温瑞一体化与共同富裕建设。

作为瑞湖高速全线重点地标控制性工程，飞云江1号特大桥（主桥）采用独塔双索面斜拉桥结构，桥梁全长1348米，主桥跨径布置为115米+151米。本次安装钢副塔总高度97米，共分13个节段工厂预制、现场拼装施工，单节最大吊装重量约41吨，安装轴线线形执行毫米级高精度控制标准。

来 源：温州日报

原标题： 瑞湖高速飞云江1号特大桥钢副塔完工

记者 包蓉蓉 通讯员 欧苗苗 王邱松

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