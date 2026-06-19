温州公布今年首批20个效能领办攻坚项目

温州日报 2026-06-19 08:30:55

日前，温州市委直属机关工委亮出2026年第一批“抓效能强担当促发展”效能领办项目清单，12家市直单位领走20个攻坚项目，向深层次体制机制障碍“动刀”。

温州网讯 工业用地供地将有新模式、让遗产继承从“跑断腿”变为“一件事”联办、医保影像数据跨省“秒调阅”……日前，温州市委直属机关工委亮出2026年第一批“抓效能强担当促发展”效能领办项目清单，12家市直单位领走20个攻坚项目，向深层次体制机制障碍“动刀”。

发展堵点就是攻坚靶点。在20个项目中，助推发展类占11个，全部指向具体而微的制度“梗阻”。温州市司法局将搭建全域村（社区）重要事项“乡级助审”机制，推动农村集体“三资”管理等事项更加规范有序；市资规局推出工业用地“两限一摇”供地新模式，将破解企业非理性追价影响资源配置低效的顽疾；市数据局在全国首创“AI行业翻译官”机制，打通人工智能技术与产业需求的供需错位堵点；市税务局在全省首创“税智达”申报质量提升机制，用智能指标模型替企业提前“排雷”，减少涉税错报漏填。此外，交通运输公共数据共享、宠物诊疗纠纷调解、文旅影像数据资产化探索、AI训练数据商业秘密保护等项目，也分别瞄准各自行业的深水区问题。

群众办事的“隐性成本”被逐项拆解。5个惠民服务类项目紧盯制度性堵点。市司法局在省内首创遗产继承“一类事”集成联办机制，过去亲属跑公证、跑银行、跑不动产登记中心，未来一个窗口全链条查询处置；市住建局构建住宅小区治理“云表决”模式，业主议事不必再为凑人数反复敲门，同步优化保障性租赁住房政策；市交通运输局建立轨道交通与公交“两网”融合常态化协调机制，换乘接驳的“最后几百米”将有制度保障；市医保局实现医保影像云“跨省秒调阅”全域接入，外出就医不必再拎着一袋胶片到处跑。

规范执法和历史欠账同样被纳入“机制治本”清单。市交通运输局打造“执法+”行业治理协同机制，破解监管盲区，推动行业共治；市文广旅局完善文化市场行政处罚裁量基准衔接机制，力破同案不同罚、跨部门协同不畅等痼疾。历史遗留问题化解方面，市财政局牵头清理市级单位长期挂账往来款，既要清旧账，也要建新规；市民政局联合市财政局，以“甄别陈欠—清产核资—盘活厂房”分步化解企业历史遗留问题，清欠账务、盘活资产，实现社会效益与经济效益双提升。

据市委直属机关工委有关负责人介绍，所有领办项目实行“一个问题、一名领导、一个方案、一抓到底”的闭环推进机制，全力打通政策落地“中梗阻”，力争形成一批管长远、治根本的标志性制度成果。

来 源：温州日报

原标题： 我市公布今年首批20个效能领办攻坚项目

12家单位领办，覆盖助推发展、惠民服务、执法监督等领域

记者 林岳

本文转自：温州新闻网 66wz.com