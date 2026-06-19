温州日报 2026-06-19 09:34:52

放眼全市，市委社会工作部部署的专职网格员“大学习、大练兵、大比武”活动持续深入。

温州网讯 “网格员干的都是家长里短的小事，可桩桩件件都是关乎群众日子的大事。”日前，在洞头区举办的一个专职网格员培训班上，鹿西乡扎不断村网格员朱联乐的这句话，让台下151名海岛网格“哨兵”频频点头。

2024年底，从大学毕业的朱联乐回到扎不断村。这个村常住人口仅80余人，八成是留守老人。村里没有卫生室和药店，她就当起“代跑员”。谁家老人该买什么药、缺什么粮油，她的备忘录记得密密麻麻。老人出行不便，她跟着村书记挨家挨户清路障，反复对接交通部门。公交车终于开进了村口，圆了老人们多年的心愿。半年光景，她从青涩的毕业生，变成了村民口中的“贴心闺女”。

这样的故事，在洞头并不鲜见。今年3月，九厅社区网格员在日常巡查中发现海边维修点火情，第一时间上报联动处置，守住了群众安全底线。清明期间，东郊村网格员发现主干道拥堵，快速报告协助交警疏堵保畅。从老一辈海霞民兵扛枪守岛，到新一代网格员扎根海岛，红色治理力量代代赓续。

放眼全市，市委社会工作部部署的专职网格员“大学习、大练兵、大比武”活动持续深入。“学-练-赛”闭环体系让培训从教室走向一线。鹿城“网格大讲堂”全域铺开，瓯海推行实地实训、以老带新，乐清分级分类补齐环保、防灾等短板，永嘉开展防汛应急全员演练……各地网格员在实战中练本领，把服务送到群众家门口。

网格虽小，却连着基层治理的大格局。2024年，温州率先出台《温州市网格服务管理暂行办法》，将入格事项从60项压减至36项，严格执行“清单之外无事项”。全市5818个农村网格、4538个社区网格实施分级分类管理，按照“1+3+N”模式配强力量，整合网格长、专职网格员、网格指导员及24.54万人的社会协同力量共同参与网格治理，把群众诉求回应在当下。

“把培训课堂搬到治理一线，让网格员在实战中练本领、强担当。”市委社会工作部相关负责人表示，下一步将持续深化网格队伍常态化培育机制，让广大网格“哨兵”当好隐患排查“千里眼”、矛盾调解“贴心人”、便民服务“勤务员”。

记者手记

网格练兵 功在末梢

基层治理能力的提升，源于每一场真刀真枪的历练。从海霞精神浸润的海岛网格哨兵，到全域铺开的实战实训，网格员把课堂搬进街巷楼栋，把本领练在治理一线。火情早处置、拥堵快疏导、隐患细排查，细碎日常连着万家平安。

小网格连着大民生。把能力练扎实、服务做精细，基层善治的根基才能越筑越牢。

来 源：温州日报

原标题： 温州深化“优网强格”赋能基层善治 小网格何以织就幸福网

记者 黄荣杰

本文转自：温州新闻网 66wz.com