温州日报 2026-06-19 09:34:46

夏至将至，虾肥味美。随着国内沿海主产区养殖虾集中上市，温州水产市场虾类交易迎来年度高峰。

温州网讯 夏至将至，虾肥味美。随着国内沿海主产区养殖虾集中上市，温州水产市场虾类交易迎来年度高峰。浙江东日旗下温州市水产批发交易市场数据显示，当前，虾品日到货量稳定在37吨以上，批发价格较上月显著回落，“平价吃虾季”已全面开启。

据温州市水产批发交易市场负责人介绍，6月17日单日对虾交易量超15吨，九节虾达12吨。价格方面，九节虾批发价已降至43元—70元/斤，较5月近乎“腰斩”，环比降幅近50%；对虾均价17元/斤，环比下降12%；白虾均价45元/斤，环比下滑20%。当前在售虾类主要来自江苏连云港、山东青岛等地，夏季水温适宜促使养殖虾集中成熟，到货量持续攀升。

货源持续充足，市场交易随之愈发火热。温州水产批发市场经营户陈老板的档口前堆满一箱箱鲜活对虾，工人忙着分拣、过秤。“这几天走货太快了，一天能卖掉两三千斤，比上个月翻了一倍多。”陈老板一边招呼客户一边说，“价格降下来，买的人多了，薄利多销，我们反而赚得稳当。”在零售端，“平价虾”成为引流爆款，带动了水产品整体消费热度。

面对消费旺季，温州市水产批发交易市场多措并举，全力保障“量足价稳”。一方面，市场深化与国内优质产区的长期合作，建立动态对接机制，及时掌握产区产量、运输及天气变化信息，提前调配运力，确保到货节奏平稳；另一方面，加密食品安全抽检频次，扩大检测项目覆盖面，严控虾品质量，让消费者买得放心、吃得安心。

对于这波虾价回落，业内人士分析，夏季是养殖虾产能释放高峰期，加之今年主产区气候条件总体有利，亩产稳中有增，短期内市场供货将维持高位。预计未来一个月，若无极端天气影响，温州市场虾类价格波动空间有限，整体水平将与去年同期基本持平，不会出现大起大落，市民可趁实惠尽享口福。

来 源：温州日报

原标题： 九节虾近乎“腰斩”白虾环比下滑20% 市场开启“平价吃虾季”

记者 邓帆慧 通讯员 丁宁宁

本文转自：温州新闻网 66wz.com