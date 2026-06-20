端午邂逅宋韵风雅！这场活动带你穿越回“宋代”

温州新闻网 2026-06-20 10:56:00

当传统端午民俗邂逅大宋风雅，会碰撞出什么样的火花？6月19日，端午假期首日，由温州市新闻传媒中心主办的“千年宋韵·园博启新”游园会在温州园博园三溪会市热闹启幕。

温州网6月20日讯（记者 潘涌燚 摄影 管新民 黄振声 朱始经）当传统端午民俗邂逅大宋风雅，会碰撞出什么样的火花？6月19日，端午假期首日，由温州市新闻传媒中心主办的“千年宋韵·园博启新”游园会在温州园博园三溪会市热闹启幕。活动将宋词意境中的市井烟火、笔墨风雅尽数落地实景，让广大市民游客置身山水园林之间，奔赴一场跨越千年、兼具瓯越特色与宋韵风骨的端午文化之约。

本场游园分为宋韵瓯风园博集市、宋韵瓯趣互动游园两大板块，整合雅艺展演、非遗传承、中医康养、趣味竞技、公益便民等内容，将各类特色活动巧妙融入园博园的秀美山水风光之中。原本留存于书卷、古画中的宋韵文化，化作可逛、可玩、可触、可感的沉浸式体验，在大众的亲身参与中焕发全新活力。

活动现场宋韵氛围拉满，各式宋韵摊位沿街排布，工作人员与表演者皆身着雅致宋制服饰，一步一景皆藏古韵风情，吸引大批市民游客驻足打卡、沉浸式体验。非遗体验区内，书法体验、拓印、米塑、扇面制作等传统技艺轮番亮相。非遗传承人现场手把手教学、细致指导，带领大小游客动手实操，在传承中让大家近距离感受传统非遗技艺的独特魅力。同时，古风NPC化身历史人物，穿梭于园区各处与游客互动对诗、趣聊宋词，沉浸式还原宋代市井风雅场景。

“在园博园里沉浸式感受古风氛围，亲手体验木活字印刷这些特色非遗项目，还能和非遗代表性传承人面对面交流学习，这样的端午体验新奇又难忘。”现场一位游客由衷感叹。

中医药养生公益体验区是本次游园会人气最旺的区域之一。活动特邀温州市中医药学会、浙江中医药大学附属温州市中医院专业团队入驻，把高品质、接地气的公益义诊服务送到市民家门口。现场集结多名资深中医骨干医师，服务项目涵盖筋骨疼痛调理、针灸理疗、体态矫正、中医外治护理等多款热门康养服务。平日里一号难求的名医团队走出诊室、走进园林，为市民提供一对一免费问诊、养生指导服务，将健康福利送到群众身边。

游园会首日便重磅上演非遗戏曲专场，温州市瓯剧艺术研究院优秀青年演员团队登台献艺，精彩演绎经典瓯剧《白蛇传·断桥》选段。演员叶媛媛、翁翔、刘佳佳联袂倾情演绎，婉转温润的瓯剧唱腔、细腻传神的身段演绎、韵味十足的舞台功底，为园博园的夏夜勾勒出浓郁的本土文化底色，解锁了端午游园的全新沉浸式体验。

“游园赏景、沉浸式体验宋韵文化的同时，还能免费看名医、做康养调理，既有山水美景、文化底蕴，又有暖心便民福利，这个端午过得充实又有意义。”一位市民为本次游园会频频点赞。

公益温情同样贯穿整场游园会。“中国好人”获得者、温州市鹿城区红日亭公益慈善会会长孙兰香身着素雅宋韵服饰，在现场为往来游客免费派送端午粽子，软糯粽香裹挟着浓浓节日暖意，让传统佳节更加温情。

民俗互动体验区深度融合端午传统习俗与宋韵文化底蕴，精心设置投壶、捶丸、射五毒、猜灯谜等一系列古风趣味项目，融宋代雅趣、竞技乐趣、端午民俗于一体，适配全年龄段游客参与体验。市民现场领取“宋制路引”后，即可参与体验。新颖别致的国风游园形式，让不少市民驻足游玩、尽兴打卡，收获满满的快乐。

带孩子前来游玩的市民林女士表示，相较于普通游乐项目，这类国风沉浸式体验更具教育意义。“以往都是在书本上了解宋韵文化和端午习俗，这次可以亲身参与、直观感受，孩子在玩乐中学习传统知识、感受文化魅力，在欢声笑语中浸润传统文化，非常有意义。”

丰富的宋代雅戏也让众多中老年游客重温古韵雅趣。市民张先生全程体验了捶丸、投丸等传统项目，感触颇深：“这些传统游戏雅致古朴、简单易懂、老少皆宜，在园博园中复刻古人的休闲雅趣，真切体会到宋人的生活方式。”

本次游园会还创新设置四大特色竞技擂台，撞蛋争霸、蹴鞠挑战、扳手腕对决、诗词飞花令四大赛事轮番上演、精彩不断。在首日的撞蛋争霸赛现场，大小选手轮番上阵，各类蛋类同台比拼韧性，选手们小心翼翼比拼、观众们屏息观战，欢呼声、喝彩声此起彼伏。最终，坚硬的鸵鸟蛋凭借绝对优势全程全胜，摘得本次撞蛋大赛的状元。

据悉，“千年宋韵·园博启新”游园会精彩持续加码，6月20日将继续开启诗词飞花令、蹴鞠挑战赛等特色专场活动。无论文艺爱好者、趣味运动达人，还是外地到访游客，均可自由报名、登台比拼，在沉浸式竞技体验中品读端午民俗、邂逅千年宋韵风雅。

本文转自：温州新闻网 66wz.com