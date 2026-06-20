掌上温州客户端 2026-06-20 09:51:18

6月18日上午9时许，温医大附二院学院路院区，该院携手慈善机构，为来自四川阿坝的5名心脏病治愈患儿举行欢送会。

温州网讯 6月18日上午9时许，温医大附二院学院路院区，该院携手慈善机构，为来自四川阿坝的5名心脏病治愈患儿举行欢送会。“我现在感觉很棒！”16岁藏族姑娘吉姆措一边伸出大拇指一边笑着说。

此次治愈出院的5名心脏病患儿，分别来自四川省阿坝州壤塘县、理县、若尔盖县，年龄小的仅4周岁。他们均患有先天性心脏病。负责此次心脏病患儿手术的温医大附二院儿童心血管内科主任吴蓉洲表示，这批心脏病患儿此前在当地已查明病因，但由于家境贫困等原因未能及时接受手术治疗。数日前通过“浙心守护 共健阿坝”公益医疗项目来温开展手术治疗。

吴蓉洲透露， 5名患儿的先天性心脏病病情较为严重，部分患儿还伴有其他疾病。病情最严重的当属藏族姑娘吉姆措，她不仅患有先天性心脏动脉导管未闭症，还伴有陈旧性肺结核症。“我们医院组织了专家对吉姆措的病情进行了会诊，不仅给她的心脏动脉撑了一把14毫米的‘伞’，而且同步给她治疗肺结核症，6个月后她就可恢复运动，像正常人一样生活了。”

吉姆措表示，她14岁时就查出患有心脏疾病，但一直未能得到医治。“没想到温州的好心人这么多，心脏手术后，我感觉人也轻松多了，出院回家后就可放心地去放牛、挤奶了。”

据了解，此次5名心脏病患儿总治疗费用达11万元左右，这些治疗费用将由我市相关慈善机构等资助解决。

6月18日，温州太平慈善功德会和温州上海世外学校分别到现场捐助善款，温州上海世外学校的同学们还带了布娃娃等礼物送给5名阿坝心脏病患儿。同时，温州市鹿城区同德廊公益慈善服务中心也给5名阿坝心脏病患儿送来粽子、鸡蛋、鸡袋等端午节礼物。

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原标题： 5名四川阿坝心脏病患儿在温治愈出院

记者 郑俊杰/文 张朝钧/图

本文转自：温州新闻网 66wz.com