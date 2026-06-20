潮新闻 2026-06-20 09:34:54

“请戴好‘跟屁虫’再下水，全程免费使用，关键时刻保你平安……”6月17日，在永嘉县沙头镇岭下村，楠溪江防溺水义工队队长陈飞指导前来玩水的游客，规范佩戴橙色救生浮球“跟屁虫”。

70多岁的陈飞是第十一届全国人大代表，他已连续10年在楠溪江坚持劝导游客注意游泳安全。在前一天的2026年楠溪江防溺水启动仪式上，陈飞自掏腰包购置8200件防溺水设备，免费投放至全县重点水域点位，供村民、游客无偿使用。全国人大代表戴送福、王碎奶、郑雪君等人到场助力活动，并现场分发救生浮球 “跟屁虫”。县教育局校园安全科负责人现场宣读《防溺水倡议书》。

受访者供图

随着气温攀升，永嘉悠悠三百里楠溪江成了不少游客夏季玩水嬉戏纳凉的好地方，但水中多暗礁、青苔易滑，溺水隐患不容忽视。常年居住在楠溪江畔的陈飞深知水域安全的重要性。

2023年，陈飞自掏腰包买100个“跟屁虫”，在老家珠岸村试点，当年溺水零事故。“有些游客不理解，说自己会游泳，不需要，但用了之后就发现，关键时刻能保命。”2024年，陈飞牵头成立楠溪江防溺水义工队，又自费买了700个“跟屁虫”，提供给沙头镇13个村的村民、游客免费使用，防溺水效果明显。去年，陈飞再次花费5万多元定制3800个“跟屁虫”，免费投放区域拓展至沙头、枫林、岩头、鹤盛、大若岩、岩坦六个乡镇。陈飞介绍：“三年来，凡是佩戴救生浮球下水的群众，未发生一起溺亡事故，简易救生装备的安全防护成效十分显著。”

今年，陈飞除采购4100个简易救生浮球“跟屁虫”外，新增4100个由金龙鱼空油瓶改造而成的醒目救生瓶。工作人员在废弃油瓶上固定安全绳，使用时将绳带系于腰间，浮力防护效果可媲美专业救生浮球，成本低廉、便于推广，兼具环保价值与实用功能。陈飞说，一旦发生腿部抽筋、体力不支等意外，游客可抱住“跟屁虫”浮在水面上等待救援，身体不会下沉；橙色也能让救援人员快速锁定目标和位置。

目前，永嘉已科学划定水上活动指定区域，构建“人防+技防+物防”三位一体防护体系。作为永嘉防溺水重点管控区域，沙头镇党委副书记郑明辉表示，全镇已全面推进防溺水专项攻坚行动，在常态化宣传、压紧压实属地管理责任的基础上，强化物防、技防配套建设，启用无人机对全域水域开展动态巡逻防控，立体化、全方位筑牢楠溪江沿岸安全防线，全力守护群众夏季涉水平安。

温馨提示：如前往楠溪江游玩，请在指定区域、指定时段内，开展水上活动，请勿擅自进入未开发野滩、暗流区域或超出警戒线范围，切勿在暴雨洪峰预警期、夜间低能见度时段冒险玩水。

桨板皮划艇区

开放时间：10:00-18:00

枫林龚埠至岩头月牙湾示意图

嬉水游泳区

沙头镇岭下村

地点：可导航至沙头镇岭下村村民委员会停车

沙头镇渠口村香樟花园

地点：可导航至沙头镇渠口村香樟花园停车

沙头镇楠汇塘湾自然村

地点：可导航至双溪汇露营基地停车

岩头镇下日川村

地点：可导航至桃咖啡馆停车

鹤盛镇过路滩

地点：可导航至鹤盛镇过路滩停车

岩坦镇前溪村

地点：可导航至岩坦镇前溪村停车

大若岩镇银泉村

地点：可导航至银杏咖啡停车

来 源：潮新闻

原标题： 守护楠溪江游客防溺水 永嘉村民购买8200件防溺水设备

记者 谢甜泉 共享联盟·永嘉 董秀燕 刘曦 赵凯帆

本文转自：温州新闻网 66wz.com