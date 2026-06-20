潮新闻 2026-06-20 10:03:30

近年来，洞头区政协持续深化协商回访闭环监督机制，破除“协商结束即履职收尾”的惯性思维，构建“建言献策—协商沟通—回访问效—长效巩固”全链条监督体系，推动委员建言从纸面落到地面，用实打实的履职成效践行正确政绩观。

协商建言有温度，监督落实有力度。近年来，洞头区政协持续深化协商回访闭环监督机制，破除“协商结束即履职收尾”的惯性思维，构建“建言献策—协商沟通—回访问效—长效巩固”全链条监督体系，推动委员建言从纸面落到地面，用实打实的履职成效践行正确政绩观。

重点项目是撬动海岛高质量发展的核心引擎。针对以往项目建设堵点突出、整改落实不力等问题，洞头区政协创新推行一线监督、清单督办、常态问效工作模式，为全区重点项目落地保驾护航，环岛西路项目提质提速便是精准监督的生动实践。

为杜绝形式化监督，区政协深化清单式履职，通过全流程跟踪、常态化复核回访，推动各责任单位细化举措、压实整改责任。相较以往阶段性督查模式，如今的闭环督办，让政协监督从单点提意见升级为全程解难题，将履职成果转化为环岛路网、产业平台、民生工程等重点项目提速建设的强劲动能，持续激活海岛高质量发展活力。

此前，洞头城区多条道路完成“白改黑”改造后，路面品质大幅提升，但配套照明设施滞后，部分路段夜间光线昏暗、视线不佳，给群众出行带来安全隐患，成为民生突出短板。

聚焦群众急难愁盼，洞头区政协委员下沉一线，利用傍晚、夜间时段实地踏勘，沉浸式体验群众出行现状，全面排查路灯老化、照明盲区等问题，梳理形成专项调研建议。相关建言快速得到职能部门响应，迅速启动道路照明专项整改工作。过程中，区政协健全“群众提线索、委员查实情、集体商对策、协同督进度、合力解难题”履职机制，通过多方协同联动，城区顺利完成路灯增设、照明盲区整治等提升工程，用点点灯火照亮了群众幸福归途。

盲道是视障群众出行的“安全线”，更是城市文明的细微标尺。此前，洞头部分街巷无障碍通道频繁“断联”，给特殊群体出行带来安全隐患。

民有所呼，政有所为。洞头区政协聚焦盲道治理短板，组织委员深入街巷实地摸排，全面梳理通行堵点、治理难点，形成精准可行的专项提案建议。为防止建言空转、整改落空，区政协通过全过程跟进、常态化回访，联动住建、综合执法、属地街道靶向攻坚，畅通了盲道通行空间，守护了特殊群体出行安全。同时还构建“部门承办、政协监督、社会参与”共治长效机制，用监督实效换取群众的幸福感、获得感。这种钉钉子的劲头，恰是正确政绩观最朴实的体现。

据悉，洞头区政协先后开展回访监督90多场，梳理各类意见建议600余条，其中520余条得到妥善解决，用看得见、摸得着的履职成效，把一条条民生建议变成海岛发展、群众增收、宜居提质的美好现实。

来 源：潮新闻

原标题： 点点灯火映初心 他们用行动照亮群众幸福归途

通讯员 郭佩佩

本文转自：温州新闻网 66wz.com