温州市文化馆：让千年民俗真正“活”在当下

温州日报 2026-06-20 09:35:17

粽叶飘香，艾草芬芳。昨天是农历端午节，温州市文化馆以一场盛夏“粽”头戏，让市民在民俗体验、手作分享、故事会和音乐会中，度过了一个热气腾腾、文化味浓郁的端午佳节。

市文化馆内，孩子们在老师的指导下，亲手制作菖蒲艾草束等端午习俗物品。 记者 郑鹏 摄

温州网讯 粽叶飘香，艾草芬芳。昨天是农历端午节，温州市文化馆以一场盛夏“粽”头戏，让市民在民俗体验、手作分享、故事会和音乐会中，度过了一个热气腾腾、文化味浓郁的端午佳节。

清晨，市文化馆一楼“端阳拾俗”摊位前已人潮涌动。“雄黄点额”桌旁，孩子们排着队，工作人员用毛笔蘸上雄黄酒，在额头写下“王”字，祈愿“百虫不侵、如虎壮实”。最热闹的当数“金榜包‘粽’”摊位，阿姨们手指翻飞，粽叶一卷、糯米一填、棉线一绕，棱角分明的粽子便跃然掌上。孩子们动手学起来，虽包得歪歪扭扭，却乐在其中。手作分享会上，菖蒲与艾草清香弥漫，市民们在指导下认真扎起“端午青”，把对家人的祝福系进花束。潮韵市集里，国画扇面、手作香囊、非遗花作琳琅满目，传统技艺以更轻巧的方式走进日常生活，展现出端午“活态传承”的当代活力。

下午的文化驿站里，孩子们在绘本故事中遨游，在娓娓讲述中触摸节日脉络。撞蛋比赛爆发出阵阵欢笑，孩子们感叹原来端午不只是吃粽子，还有这么多故事。晚间，作为省级“文艺赋美”街头演艺精品点位，市民文化露台还将亮起绚丽的灯光，弯月乐队届时将唱响《月半小夜曲》《那些花儿》等属于夏天的歌曲，为市民送去晚风中的惬意。同时，一楼展厅开放“同城童心 绘见未来”温州少儿美术创新大展，童心盎然的画作吸引不少市民驻足欣赏。

作为中国首个入选世界非遗名录的传统节日，端午节承载着驱疫祈福的美好愿望，更凝结着团结奋进的精神力量。市文化馆相关负责人表示，传统节日蕴含着深厚的文化基因，希望通过丰富多彩的惠民活动，让市民在参与中感受端午的文化温度，让千年民俗真正“活”在当下。

来 源：温州日报

原标题： 让千年民俗真正“活”在当下

记者 程潇潇 通讯员 沈海涵

本文转自：温州新闻网 66wz.com