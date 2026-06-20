温州日报 2026-06-20 09:35:18

端午假期，平阳县坡南历史文化街区、顺溪古镇同步开展国风端午主题游园活动，古街粽香萦绕，古镇民俗好戏连台，沉浸式的国风体验吸引市民游客奔赴而来。

为期七天的温州丙午端午菖蒲文化展昨天在市区墨池公园启幕。 记者 蒋文广 摄

温州网讯 端午假期，平阳县坡南历史文化街区、顺溪古镇同步开展国风端午主题游园活动，古街粽香萦绕，古镇民俗好戏连台，沉浸式的国风体验吸引市民游客奔赴而来。

坡南历史文化街区以“乐在其粽”为主题，打造老少皆宜、氛围感满满的端午游园会，千年古街化身端午专属欢乐场。街区内设置多处粽叶许愿点，游客们提笔书写心愿、悬挂祈福，以寄托心中美好期许。现场巡游更是惊喜连连，探花郎缓步穿行街巷，偶遇孩童便驻足轻点朱砂，送上端午祝福；挑着古朴货担的货郎穿梭往来，热情邀约游客参与趣味游戏，获胜即可领取专属端午折扇。

此次坡南游园会联动街区汉服馆推出限量免费古风换装体验，不少游客换装后沿街打卡，随手一拍都是国风大片。活动期间，龙潭剧场还上演经典越剧，以传统戏曲演绎国风古韵。

在顺溪景区，为期3天的“端午安康·民俗拾趣”国风游园会精彩不断。古镇草坪上，游客与本地老人合力包粽，折粽叶、填糯米、捆粽线，指尖流转间粽香四溢。包好的粽子可供游客作为伴手礼，还有部分分发给辖区孤寡老人。另一边，现场捶打的黄年糕热气腾腾，软糯糕点寓意步步高升的美好祝愿。

全域NPC巡游成为古镇流动的风景线，雄黄翁为游客点朱砂驱五毒，艾草仙子分发五彩绳，闯关答题还能兑换咸蛋和香囊。草坪古风乐队每日定点献艺，孩童在浅滩嬉水纳凉，游客围坐露营区烧烤闲谈，山水间尽是悠然假日氛围。来自瑞安的游客谷先生感慨：“我们六家二十多人从仙降相约而来，这里山水秀美，民俗、露营两不误，阖家出游再合适不过。”

来 源：温州日报

原标题： 古街赏戏山间嬉游 平阳上演国风游园

平阳融媒记者 宋宛 李涛 记者 金瑞雅

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