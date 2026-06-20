从作坊到百亿集群，全国三成编织袋产自这里

潮新闻 2026-06-20 10:00:00

从“全民作坊”到百亿产业集群，萧江如何让传统产业，长出“新芽”？近日，我们来到这里探寻答案。

从平阳县城往南，来到萧江镇，扑面而来是林立厂区。进入老工业区夏宅路，老式拉丝机轰隆作响，一条条米袋、饲料袋从这里下线。在几公里外的新厂区，恒温恒湿的净化车间、中央空调、数字化大屏、进口拉丝机……一条条编织袋，正经历一场“新生”。

这里是“中国塑编之都”，全国每三条编织袋，就有一条产自萧江。2025年，全镇规上工业产值122.6亿元，总量居平阳县第二。156家规上企业、23家亿元企业组成了平阳中部乡镇的工业雁阵。

这个镇域面积仅36.8平方公里的小镇，撑起了平阳工业的重要一极，也是温州三十强镇之一。从“全民作坊”到百亿产业集群，萧江如何让传统产业，长出“新芽”？近日，我们来到这里探寻答案。

萧江镇。

一块五毛钱“买”来的产业

萧江的塑编故事，要从四十多年前说起。

1978年夏初，萧江人毛传臻到江苏南通出差，在当地菜市场偶然见到了菜贩们用来盛装毛豆的白色编织袋。那时候，包装市场的主流是麻袋，又重又易破。而塑编袋价格便宜，轻便耐用。毛传臻花了一元五角钱买回三条，带回萧江。

这几条袋子，点燃了一座小镇的产业火种。

当时萧江人对三条样品袋进行拆解仿制，用土法设备摸索生产。1978年，平阳县第一家村办塑编企业成立，织出了萧江第一条塑编袋。当时编织袋大约5毛钱一条，因为比麻袋便宜得多，一下子抢占了水泥、化肥的包装市场。

1978年，平阳县第一家村办塑编企业成立，织出了萧江第一条塑编袋。

1980年代，百姓看到编织袋的发展前景，技术简单、投入少，家家户户都投身生产。90年代初，在夏宅路形成首个产业集聚区，当时全镇有5000余人跑业务，几乎全民参与包装产业相关工作。

2000年后，因为市场竞争、价格下降，萧江人意识到：只做“织袋子”利润薄、容易被替代，必须把整条产业链攥在自己手里。浙江胜龙机械等相关企业开始研发制版、彩印、无纺布等设备，塑编材料、无纺布、成品加工、机械制造、电雕制版等产业版块，全部在萧江落地，本地配套率超过90%。别人做袋子要到处采购，萧江从一粒塑料颗粒到一条印好的成品袋，全镇就能搞定。

1999年，萧江拿下第一个“国字号”——“中国塑料编织城”，奠定了全国龙头地位。此后，“中国塑编之都”“中国纺织材料包装名镇”等金名片接踵而至。

如今，萧江的塑编塑包产业已成为平阳县三大传统支柱产业之一，全镇塑包企业数百家，编织起覆盖全国75.8%县级以上区域的庞大经销网络。近三万从业者扎根于此，更有千余家在外萧江人创办的企业遥相呼应。

中国塑编之都。

“白袋”时代的终结

“2020年起，行业全面迈入食品级包装时代。”温州康田包装有限公司创始人、法人代表金慎笑坦言。

作为一名80后创一代，金慎笑有着扎实的行业积淀。2014年温州康田包装正式成立，在此之前，他深耕外销销售贸易多年，深谙市场供需逻辑，看准本土包装赛道机遇后，返乡创业，入局塑编包装行业。

深耕行业多年，金慎笑精准捕捉市场变化：全民食品安全意识持续升级，市场对包装的需求早已跳出“单纯装载”的基础功能，安全合规、颜值质感、品牌格调，成为包装产品的核心竞争力。

康田包装。

“早年市面上通用普通白塑编袋，单条成本售价仅三四毛钱；如今我们研发升级的食品级专用大米包装袋，依托工艺、材质、设计升级，产品溢价可达五倍。”金慎笑拿起一款珠光覆膜高端米袋介绍，“这款产品添加珠光覆膜工艺，袋身挺括度、质感档次全面提升，适配中高端粮油品牌定价与品牌形象。”

包装赛道迭代，本质是消费人群的代际更迭。

“消费主力逐步转向00后、10后新生代群体，传统10公斤、25公斤大规格粮油包装，早已不符合当下小家庭、轻量化消费习惯。我们针对性研发2.5公斤精品小包装，甚至定制单人双人一餐食的迷你分装规格，精准贴合新生代消费场景。”在金慎笑看来，包装不止是容器，更是品牌文化、消费情绪的载体，企业要做好产品，更要讲好包装文化故事。

顺应市场趋势，公司走多元拓展发展路线，在保留并深耕传统塑编主业的基础上，同步重点布局食品级软包装、宠物食品专用包装、高端铝箔包装三大高附加值赛道，企业二期厂房项目稳步推进，总投资达3.55亿元，筑牢高端产能底盘

“行业内卷加剧，与其同质化内耗，不如向上深耕、高阶竞争。”金慎笑说。

康田包装二期项目。

智能制造的“萧江样本”

如果说康田是企业“向上卷”，那么智业包装则是规模化、智能化的另一条路径。

智业包装是温州晨光集团有限公司的延链补链孵化出来的独立公司，2023年建成投产，2024年产值就达7.5亿元，2025年达10亿元。

为什么要投新项目？企业负责人周修累说，“集中化程度不够，成本优势在下降。这个行业的竞争肯定会加剧，必须做好壁垒和核心竞争力。”

新厂区最大的不同，是智能化。

智业包装数字工厂指挥中心。

“所有设备上楼，二楼到六楼都是生产车间。设备联网率98%，哪台设备什么状态、什么产能、什么温度，后台都能看到。”周修累说。

从奥地利进口的拉丝机，一条生产线投资不菲。投了这么多钱，换来的是效率的跃升：拆包机一个小时顶过去一天，原来8个人干的活现在一个人一台机器就行；行业平均损耗率8%，他们降到5%——这3个百分点的差距，就是纯利润。

“原来是事后管理，现在是事前、事中、事后全过程管理。”周修累说，“智能化投入前期高，但三年后成本就摊掉了。不能只盯着‘人少了’，关键是蛋糕做大了。”

在萧江，传统产业的裂变远不止于此。“萧江能逆势增长、突破百亿，不是靠低端规模堆产量，而是靠全产业链成本、高端智造、 品牌溢价、全国经销网络的四轮驱动。”萧江镇常务副镇长陈光国介绍，规模效应是基础，但拉开差距、守住利润的是技术升级、高端产品、品牌壁垒。

智业包装。

倒逼出来的“标准化”

转型，不是个别企业在进行。在佳荣包装，老板毛振步正在扩建新厂房。旁边打桩机轰隆隆地响，一座标准化厂房将拔地而起。

毛振步小时候就看着萧江的“供销大军”走南闯北，长大后顺理成章入了行。但现在的市场和父辈那时候完全不一样了。

“现在不是你想不想转型，是客户逼着你转。”毛振步说。

他的主要产品是无纺布、白卡纸、特种纸制成的新型包装袋，客户包括一些知名的茶饮品牌。“像蜜雪冰城这些企业，对包装袋的要求很高，生产环境、工艺水平都要来现场考察。”

这意味着，光有产品不行，车间干不干净、管理规不规范、环保达不达标，都成了接单的硬门槛。

“不建新厂房不行，不然连投标的资格都没有。”毛振步说。

佳荣包装年产8000万个环保购物袋生产线“空间换地”技改项目。记者 项锐 摄

这种“倒逼”正在萧江的塑编企业中蔓延。行业门槛在提高，小散乱的企业正在被淘汰，留下来的必须“上规矩”。

萧江镇的“腾笼换鸟”在加速推进。2025年以来，全镇共组建19个专项工作组，完成963亩土地政策处理。出让工业用地151亩，保障了8个总投资8.3亿元的产业项目落地，其中7个亿元项目实现“拿地即开工”。夏宅路老旧工业区整体改造涉及220亩、65家企业和249户居民，目前征收签约率已达95%，进入拆迁收尾阶段。

夏宅路老旧工业区，正在拆改。记者 项锐 摄

百亿小镇再突破：人、土地

萧江塑编产业的新生，并非一帆风顺。采访中，企业家们不约而同提到了几个痛点，需要进一步克服。

第一，土地。这是萧江产业发展最大的制约。目前全镇工业用地储备仅200多亩，且全部不是净地。萧江镇2024-2026年三年计划通过拆改整理出450亩工业用地，每年拆整150亩、出让100亩以上。未来依然以低效工业用地、农村建设用地拆改整理为主要供地来源，优先保障成长性好的企业用地。

第二，人。“传统产业升级，最难的不是设备，是人。”金慎笑说。这个行业的从业人员普遍学历不高，研发精神欠缺。智业包装的负责人也表达了类似的焦虑：“技术的更新不够快，创新产品还是不够。很多人才都往新能源、高科技那边走了。”

第三，自我革命。“我们不仅要和设备较劲，还要和自己较劲。”金慎笑在公司推行“经营权与所有权分离”，用现代管理理念推动产业升级。

萧江镇。

这种“向上卷”的精神，正在萧江新一代企业家中流行。萧江头部企业二代接班意愿很强，目前全镇23家亿元以上企业中，有七八家已经由二代接班。

面向未来，萧江的目标很明确：2026年规上工业总产值突破140亿元，“十五五”末建成“两百亿”工业强镇。在平阳全县冲刺县域经济“双千亿”的路上，萧江镇必定是不可忽视的力量。

在夏宅路，低矮的老厂房大部分已经签了拆迁协议。不久的将来，这里会建起新的标准厂房，装上新的设备，生产更高附加值的产品。

百亿小镇，向新出发。

来 源：潮新闻

原标题： 从作坊到百亿集群，全国三成编织袋产自这里

记者 应忠彭 项锐

本文转自：温州新闻网 66wz.com