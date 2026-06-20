温州日报 2026-06-20 09:35:18

从南塘市集到九山公园，各地端午民俗活动轮番登场、好戏连台，美食市集、非遗体验、国风展演竞相登场，为市民与游客奉上一场可逛、可品、可玩、可感的端午文化盛宴。

南塘端午主题活动民俗体验区吸引了不少市民参与，现场人气爆棚。 受访者供图

温州网讯 端午至，粽叶香。连日来，温州粽子市场供销两旺，老字号门庭若市，生产车间灯火通明，昼夜赶单；从南塘市集到九山公园，各地端午民俗活动轮番登场、好戏连台，美食市集、非遗体验、国风展演竞相登场，为市民与游客奉上一场可逛、可品、可玩、可感的端午文化盛宴。

在鹿城区县前头的粽子一条街上，糯米香与肉馅香交织。“给我50个！”“我要30个！”“老奶奶粽业”门店前，装满粽子的塑料筐一字排开，蛋黄肉粽、梅干菜肉粽、豆沙粽等十余种口味琳琅满目。门店负责人一边麻利打包粽品，一边告诉记者：“从5月中旬就忙开了，端午前一周每天包约5000个，大家最爱吃的还是这些老味道。”

在温州酥和饴食品有限公司生产车间，折叶、填米、放馅、捆扎……工人们手速飞快，棱角分明的粽子眨眼成型。负责人陈尔杰介绍，5月下旬启动端午生产，目前日产一万多个，除供应温州本地，还销往南京、甘肃等地。

今年端午假期恰逢中考，“高粽”的美好寓意持续拉动消费热潮，各大商超、糕点门店顺势推出“一举高粽”“龙粽登场”创意礼盒。深耕温州传统糕点十余年的电商商户郑永丰，抓住“618”消费节点开启实景店播，粽子直播成交额同比增长150%，直播销量占店铺总成交近半数。从街头老铺的现包现煮，到跨城跨省冷链发货，温州粽子正从街坊味道走向全国餐桌。

民俗市集开锣，全城端午好戏连台。6月19日10时，南塘端午主题市集热闹开市。美食摊位、原创文创展区、趣味打卡点位沿塘河依次铺开，节日氛围扑面而来。

民俗互动区更是人气高涨。撞蛋比赛吸引了一众小选手，两两执蛋对撞，蛋裂者退场，胜者迎战下一轮，围观人群不时爆发出阵阵笑声。非遗手艺人现场教授蛋袋编织，五色彩线在指尖翻飞穿梭，几分钟光景，一只精巧的镂空蛋袋便跃然眼前。雄黄点额处，老人们手持毛笔蘸取雄黄，为排队的孩子们在眉心轻轻点染，祈福平安。手工包粽区，几位老年志愿者手把手教年轻人折粽叶、填糯米、捆扎绳结，让游客们在互动实践中重拾端午传统记忆。

白日里，景区儿童语言展演、器乐演奏轮番上演，清脆童声与悠扬琴声回荡塘河两岸；夜幕降临，水上舞台国风舞者衣袂翩跹，国潮乐队唱响国风金曲，每天19时30分的光影秀更以流光溢彩点亮南塘夜色。活动还特别打造了“稚笔绘亲”手绘墙，为紧邻端午的父亲节增添温情，孩子们画出爸爸的肩膀、大手和笑脸，童稚笔触里藏着质朴的爱。

不止南塘，市区多点同步铺开精彩纷呈的特色端午活动。“千年宋韵·园博启新”游园会落地温州园博园三溪会市，融雅艺展演、非遗传承、中医康养于园博美景，市民可免费游园赏艺；寺前街推出寻宝闯关，游客手持手册穿行老街，打卡完成六大民俗挑战；九山公园内京韵悠悠，婉转唱腔伴水榭清风，为市民献上一场别具风味的文化雅集。

来 源：温州日报

原标题： 温州端午“烟火气”升腾：“老味道”产销旺 “新场景”好戏多

记者 邓帆慧 通讯员 王梦琪

本文转自：温州新闻网 66wz.com