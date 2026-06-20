温州日报 2026-06-20 09:35:17

6月18日上午9时许，瑞安市马屿镇马岩村96岁老人国陈凤家中，传来阵阵欢声笑语。党员志愿者们手提一份精心包裹的“粽娘”与“子孙粽”，送到老人手中。老人连声道好，笑意盈盈。

志愿者们展示“粽娘”和“子孙粽”。采访对象供图

温州网讯 “阿婆，吃一口‘粽娘’，身体安康硬朗；挂一串‘子孙粽’，儿孙绕膝福绵长！”6月18日上午9时许，瑞安市马屿镇马岩村96岁老人国陈凤家中，传来阵阵欢声笑语。党员志愿者们手提一份精心包裹的“粽娘”与“子孙粽”，送到老人手中。老人连声道好，笑意盈盈。

同样的祝福也送到了同村96岁老人管奶宝家中。作为村里两位最高龄的寿星，国陈凤与管奶宝已连续六年收到这份特殊的“头粽”礼。在瑞安当地端午习俗中，“粽娘”与“子孙粽”承载着独特的文化寓意——一串40个粽子中，必有一个特大号的“粽娘”。它体型硕大，单个重达2.5斤，约为普通粽子的两三倍，象征家族中长辈安康顺遂、福寿绵长；而一串串小巧精致的“子孙粽”，每个仅25克，玲珑可爱，专为后辈或孩童准备，寄托着家族兴旺、多福绵长的美好祝愿。

今年端午前夕，马岩村70余名党员、志愿者齐上阵，淘米、洗箬、包粽、蒸煮……大家分工明确、配合默契。“一叶一粽间，承载的是邻里之间不是亲人胜似亲人的深厚情谊。”马岩村党委书记、村委会主任谢长东说。“百家米包百家粽”，这是马岩村延续了六年的传统。据统计，该村今年共计制作爱心粽11000个，赠予村里800余名60岁以上老人，以及困难家庭、残疾人家庭。值得一提的是，志愿者们还取粽子“高中”的美好彩头，一份份爱心粽也被送到村中参加中高考的学子手中，祝愿他们金榜题名、前程似锦。

来 源：温州日报

原标题： 2.5斤“粽娘”敬长者 瑞安马岩村万只爱心粽串起邻里情

瑞安融媒记者 夏盈瑜 陈峥 记者 包蓉蓉

本文转自：温州新闻网 66wz.com