掌上温州客户端 2026-06-21 09:52:44

近日，首届土耳其居雷尔·艾卡尔国际指挥比赛在土耳其埃斯基谢希尔市落幕。温籍青年指挥家郭汉丞在本届比赛中获得第二名，并与埃斯基谢希尔大都会市交响乐团合作指挥一场音乐会。

温州网讯 近日，首届土耳其居雷尔·艾卡尔国际指挥比赛在土耳其埃斯基谢希尔市落幕。温籍青年指挥家郭汉丞在本届比赛中获得第二名，并与埃斯基谢希尔大都会市交响乐团合作指挥一场音乐会。

该赛事是以土耳其国家艺术家、著名指挥家居雷尔·艾卡尔命名的国际指挥赛事。该赛事计划每两年举办一次，旨在纪念居雷尔·艾卡尔对土耳其音乐事业的贡献，并推动土耳其及埃斯基谢希尔的文化在国际舞台上的传播。作为首届赛事，比赛面向年轻乐队指挥开放。经过视频预选后，仅12名入围者来到埃斯基谢希尔参加现场阶段，在埃斯基谢希尔大都会市交响乐团的合作下完成多轮排练、比赛与最终音乐会。比赛不仅考察参赛者的指挥技术，也重视其在真实排练环境中的音乐判断、沟通能力、排练效率、乐团合作能力以及舞台呈现。对于青年指挥而言，这类比赛的意义不仅在于奖项，更在于通过与职业乐团和国际评委的交流，建立自己的音乐语言和专业视野。

郭汉丞，温籍青年指挥家，毕业于上海音乐学院及附中，师从著名指挥家张国勇、林大叶、赵晓鸥。目前，他就读于德国维尔茨堡音乐学院，师从芬兰指挥家阿里·拉西莱宁教授；第二届尼古拉·佐拉奇国际指挥比赛亚军、首届居雷尔·艾卡尔国际指挥比赛亚军。他曾受到约尔玛·帕努拉、里卡尔多·穆蒂等指挥大师的指导。他曾与捷克布拉格爱乐乐团、德国霍夫交响乐团、保加利亚国家爱乐乐团、阿尔巴尼亚国家广播电视交响乐团、深圳交响乐团、贵阳交响乐团等合作。

同时，郭汉丞活跃于歌剧领域，以助理指挥身份参与了民族歌剧《康定情歌》《映山红》、经典歌剧《费加罗的婚礼》《茶花女》《图兰朵》等大型歌剧制作，足迹遍布国家大剧院、陕西大剧院、上音歌剧院等专业院团。2025年，他入选里卡尔多·穆蒂意大利歌剧学院，在米兰参与莫扎特歌剧《唐璜》的研习。

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原标题： 温籍青年指挥家郭汉丞获国际指挥比赛亚军

记者 叶锋

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