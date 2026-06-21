2026年浙江中考开考 温州9.81万名考生在“一滴水的旅程”里看见自我

温州日报 2026-06-21 09:40:00

昨天，我市9.81万名考生在众人期待的目光中走进考场，提笔书写梦想。

端午期间，瑞安忠义街历史文化街区变身沉浸式“国风科举考场”。“状元跨马游街”复刻古代状元沿街巡游的场景，颇具古风。 蔡自祥 摄

温州市第十七中学门前立起中考励志拱门，同学们撞“粽”好运。 余徐盈 摄

温州市第二实验中学考点，考生手持向日葵神态轻松地走进考场。 郑鹏 摄

端午期间，园博工坊上演为期三天的“雅艺工坊 新声端阳”端午夜宴嘉年华活动，推出“昼夜双场”运营模式。 园博工坊供图

温州网讯 昨天，我市9.81万名考生在众人期待的目光中走进考场，提笔书写梦想。记者分赴温州市实验中学集新校区、温州市南浦实验中学锦江校区、温州市第二实验中学等考点，用镜头记录下考场外一帧帧温情的画面。

考点外是温情的守候

家长提前订宾馆助考

“你的勇气，就是披荆斩棘的光！”在温州市实验中学集新校区，祝福墙上的话语满是鼓励。考生小何和妈妈击掌、拥抱，冲着祝福墙比 “耶”，步履坚定地走进考场。

“考前那段时间挺紧张，现在心态反而平和了。”陈先生带着女儿前来送考，小女孩手捧向日葵花束，给哥哥加油鼓劲。陈先生说：“孩子已经很努力，希望正常发挥，把中考当作人生的一次经历，结果怎么样我们都接受。”

上午9点考试铃声响起，考点外部分家长“转战”宾馆。“我们提前两个月就预订了酒店，真是很明智的选择。”郑先生直接回酒店吃早餐了，此时用餐区坐满了同是送考的家长们，“本来还想着中饭是去饭摊吃还是自家烧了带过来，这下不用纠结了，酒店里有中考自助餐呢。”

谈及中考餐食，考生家长杨女士打算点外卖解决，披萨、牛排、意面加寿司，“投其所好，孩子心情好了，胃口自然就开了。”

考点外，社会各界的温情守护，给火热的天气降温。在温州市南浦实验中学春晖校区考点附近，温州老干部大学开放报告厅和排练厅，供候考家长避暑。温州市实验中学集新校区考点外，志愿者们准备了伏茶、西瓜、杏仁腐，以及藿香正气水、清凉油等物资供考生及家长取用。

作文透过经历看成长

引导考生思索人生价值

中考首日，考的是语文和科学两个科目。

记者随机采访了几位考生，他们反映语文书写量大，考题新颖且有一定的难度；科学比模拟考要难，题目灵活，大题考验综合能力，时间较紧，有些考生坦言自己没能写完。

每年的中考作文题总是备受关注。“一滴水，许愿变成一片雪花，从大海出发，升腾为水汽，汇聚成云……终成雪花，轻盈飞舞，化成水滋润大地，大地看见水，水看见了自己。”今年的中考作文题，要求考生阅读材料谈感悟，书写自己的感想。可以结合亲身经历写，也可以通过想象写一篇小说。

考生小季告诉记者，自己把点落在成长，选取遭遇挫折的一段经历去抒发自己的感受，“不知道会不会偏题。”

温州市第十五中学高级教师杨建晓认为，今年的中考作文题，表面上写的是水的旅程，实质上是一个关于经历与自我认知的成长命题。“变化、经历、看见自己，是题目给予的三个关键词。”在写作上，他建议，考生可以选取自己生命中一段真实的“变化经历”：一场书画比赛、一次失败、一次争吵后的和解……关键是在那段经历结束之后，看见了一个从前不曾看见的自己；如果写议论文，应落在自我认知。比如写木心，写在最艰难的岁月里，在世界最看不见他的时候，他看见了自己。

浙江省教坛新秀、中学高级教师吴积兴认为，今年的中考作文题，在审题上设置了一定难度。“这是一道思辨性的作文题，考生需要从材料中读出人生价值在于实现自我的梦想，还是反哺社会、造福人类？考生可以进行思辨写作，从宽思辨的角度讲，可叙写亲身经历，抒发感悟，从严思辨的角度讲，需要思考二者之间的关系。”

今天，考生还将迎来数学、英语、社会三门科目的较量。

来 源：温州日报

原标题： 2026年浙江中考昨开考 我市9.81万名考生在“一滴水的旅程”里看见自我

记者 潘舒畅 卓扬

本文转自：温州新闻网 66wz.com