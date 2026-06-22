温州日报 2026-06-22 08:26:43

美国当地时间6月20日，加州墨塞德湖的水面上，第一次因“Duanwu Jie”的鼓点而沸腾，这是中国传承两千多年的端午节被确立为加州文化纪念日后，首届旧金山龙舟节在此开桨，40余支队伍飞桨逐浪。来自中国温州的五马龙舟队，应邀劈开第一道浪花。

温州网讯 美国当地时间6月20日，美国加利福尼亚州默塞德湖的水面上，第一次因“Duanwu Jie”的鼓点而沸腾。这是中国传承两千多年的端午节被确立为加州文化纪念日后，首届旧金山龙舟节在此开桨，40支龙舟队飞桨逐波。加州温州五马龙舟队，应邀劈开第一道浪花。

当主持人用英文喊出“Happy Duanwu Jie”时，尽管带着当地口音却格外响亮，在场观众爆发出热烈的欢呼与掌声。

一个月前，加州议会正式确认6月19日为“Duanwu Jie”。决议文本中，端午节的拼音与英文表述“Dragon Boat Festival”比肩而立。

从法律文本到水面赛场，不过一个月，加州温州五马龙舟队便站上了龙舟赛道。这批队员来自英伟达、谷歌及斯坦福大学等不同机构，他们平日写代码、做实验，周末穿上队服、握起船桨，就成了劈波斩浪的龙舟手。在西部数据公司任职的队员冯世化自豪地说：“龙舟在温州，就像橄榄球在美国，是刻在骨子里的。”

本次活动中，五马队近一半席位向非亚裔青少年敞开。经过赛前训练，不同肤色的年轻人并肩挥桨，水花与笑声齐飞，友谊在“同舟共济”中扎根。

旧金山市长及多位政府部门代表不仅出席开幕式，更登舟执桨。市经济与劳动力发展办公室公共事务部主任凯特·帕特森上岸后难掩兴奋：“太棒了！第一次划龙舟，那种所有人一起使劲往前冲的感觉，特别过瘾。”

活动发起人、华裔市参事陈小焱表示，希望通过举办龙舟节促进社区融合，让不同族裔在桨起桨落间加深了解，展现选区多元的文化底色。市参事会还向五马队颁发了荣誉证书，表彰其“刻苦训练与出色协作”。

赛后，五马队成员、来自苍南的冯世化说，能够代表家乡温州在加州首个端午节参赛，是一种荣誉；来自鹿城的沈戈说，龙舟让不同背景的人聚在一起，这正是这项运动的魅力所在；来自中国台湾的倪小蕙说，龙舟始终是连接同胞情感的纽带。

在这个特殊的日子里，海外华人奋力划出的，早已不只是竞速的激情，还有中国传统文化在异乡湖面上激起的强大向心力。

来 源：温州日报

原标题： 美国加州“Duanwu Jie”首演龙舟赛 温州五马队劈开第一道浪花

记者 程潇潇 郑小萍

本文转自：温州新闻网 66wz.com