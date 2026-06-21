温州日报 2026-06-21 09:39:59

昨天，由温州市文联主办的“瓯越风华”——新峰人才进园博文艺“四进”主题展演活动在温州园博园精彩上演。

温州网讯 昨天，由温州市文联主办的“瓯越风华”——新峰人才进园博文艺“四进”主题展演活动在温州园博园精彩上演。市文艺新峰人才纷纷登台亮相，为广大市民和游客奉上一场古韵与新风交融的高品质视听盛宴，给绿意盎然的园博园平添了浓郁的艺术气息。

演出在开场舞蹈《忆江南》的柔美韵律中拉开帷幕。声乐板块精彩纷呈，独唱、男女对唱、多声部重唱、小组合唱等形式轮番登场，曲目既有红色经典主旋律作品，也不乏大众喜闻乐见的流行佳作。极具温州地方特色的温州鼓词、平阳木偶戏，以及清雅悠扬的琵琶重奏等节目同台亮相，乡土记忆与国风器乐相映生辉。

自2020年启动以来，“新峰计划”通过院校进修、导师结对、项目扶持、成果展演等一系列举措，致力于推动温州文艺创作从“高原”迈向“高峰”，培育了一批在全省乃至全国崭露头角的青年文艺人才。

尤为值得一提的是，此次展演正值端午假期，园博园内人流如潮。此前，园内已接连上演端午全国龙舟大联动、“千年宋韵·园博启新”游园会等精彩活动，吸引了大量市民游客。

来 源：温州日报

原标题： “瓯越风华”闪耀园博园 温州新峰人才端午献艺

通讯员 李金祥 记者 程潇潇

本文转自：温州新闻网 66wz.com