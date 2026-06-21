瓯海发布 2026-06-21 10:24:10

6月19日上午，随着架桥机精准对位、平稳落梁，330国道瓯海潘桥至泽雅段改建工程SG02标段首跨预制T梁顺利架设完成。

6月19日上午，随着架桥机精准对位、平稳落梁，330国道瓯海潘桥至泽雅段改建工程SG02标段首跨预制T梁顺利架设完成。这标志着该项目主线桥梁上部结构施工正式拉开序幕，工程建设迈入新阶段，取得阶段性重要成果。

330国道瓯海潘桥至泽雅段改建工程路线起于瓯海区潘桥街道陈庄村南侧，顺接330国道瓯海区丽岙至仙岩段延伸的连云港路，并与104国道福州路段平面交叉，终点位于南雅隧道内。项目全长16.66公里，其中SG02标段起于潘桥街道，止于瞿溪街道，路线全长5.21公里，桥隧比高达94%。

据了解，该项目共需预制T梁1560片。本次架设的为潘桥高架桥右幅第一跨20米预制T梁。330国道项目生产副经理赖以良向记者介绍，单梁高空架设精度要求极高，需联动完成运梁、喂梁、吊装、对位、落梁等多道工序。此外，该桥斜交角度达55度，桥台空间狭窄，且上方有25万伏高压线、下方紧邻阳桐河，多重外部环境约束进一步增加了架设难度。

瓯海区交通工程建设中心主任朱建胜表示，主线首片梁板成功架设，意味着工程施工已由下部结构全面转入上部结构施工阶段。这不仅打通了桥梁上部作业通道，也为后续多跨T梁连续架设及桥面系施工奠定了坚实基础。

作为330国道温州段的重要组成部分，该改建工程不仅是温州港辐射西部山区、连接杭州方向的重要交通动脉，也是缓解铁路温州南站周边交通压力、优化区域路网结构的关键性工程。项目的稳步推进，对于改善温州西部地区群众出行条件、带动沿线产业集聚与城镇发展，具有重要而深远的现实意义。

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原标题： 全长16.66公里！瓯海这个项目建设“进度条”持续刷新

作者：陈露玮 徐津镭

本文转自：温州新闻网 66wz.com