温州日报 2026-06-21 09:39:59

昨日，2026龙港人发展大会召开，超300位工商界人士、科技界人士、青年代表等齐聚一堂，共叙乡情、共谋发展。会上，龙港市龙港人联谊会正式揭牌，为联结四海同乡、赋能家乡发展搭建起新平台。

温州网讯 “慈母手中线，游子身上衣”，端午佳节，正是在外游子回乡慰藉乡思之际。昨日，2026龙港人发展大会召开，超300位工商界人士、科技界人士、青年代表等齐聚一堂，共叙乡情、共谋发展。会上，龙港市龙港人联谊会正式揭牌，为联结四海同乡、赋能家乡发展搭建起新平台。

“我应该有两三年没回来了，感觉龙港现在变得特别漂亮，特别是青龙湖公园，有一种海滨长廊的感觉。”考察途中，温州香港青年会执行会长杨懿珈不时拿出手机记录家乡新貌。6月19日，参会人员分为学术科创、产业振兴、乡村共富三条路线开展考察。

近年来，龙港深入实施“万龙归港 人才优政”，以真金白银吸引高水平人才、青年人才归乡发展。大会现场，龙港市科学家联盟成立。该联盟将依托青龙湖实验室、北大—龙港高端量子科技联合实验室、复旦卓越创新中心等高能级平台，聚焦新材料、新能源、低空经济、人工智能等核心赛道，搭建集成果转化、技术攻坚、人才孵化、产业问诊于一体的科创阵地，探索新质生产力融合发展的龙港路径。

“过去那种‘投入设备就能赚钱’的时代已经过去了。”浙江大学信息与电子工程学院副院长、求是特聘教授杨宗银是土生土长的龙港人，也是在外打拼的科研工作者。在他看来，龙港人身上最鲜明的特质，就是吃苦耐劳、敢闯敢拼。“经济学有个理论叫‘涓滴效应’，意思是财富会像水滴一样从上游慢慢渗透到下游。但龙港人不认命，自己打通新的财富路径。”

这份敢闯，也需要与新技术、新产业结合。杨宗银表示，AI实现了某种意义上的“知识平权”。龙港要紧扣印刷包装、新材料、绿色纺织三大产业，用AI解决生产、质检、设计、营销中的具体痛点，走一条“小而美、专而强”的产业赋能路线。

龙港的发展，从来离不开一代代龙港人的共同奋斗。从“农民造城”到撤镇设市，“人民城市人民建、人民城市为人民”的理念，在龙港始终有着生动实践。会上，龙港市工商联主席、温州金田塑业有限公司总裁方文彬分享了一家三代坚守实业的故事。“从1989年走到今天，我们一家三代人只做了一件事——踏踏实实办实业。”他说，企业经历了三次转型：从踩着缝纫机做化肥编织袋，服务农业生产；到抓住城镇化东风，进入电缆光缆领域；再到紧跟人民对美好生活的向往，进军高分子新材料。

创业之初，没有厂房，就租用旧仓库；农户没钱买设备，企业就赊购给他们，“一家带百家”，带动一座城的产业灯火。如今，金田塑业在龙港新城投资超15亿元、年产16万吨的高性能薄膜项目已全面落地，高分子材料研究院中试基地也在加快规划建设。

据了解，目前龙港共有11个在外商会，仅去年一年，龙商回归项目达15个，总投资额超过50亿元。

来 源：温州日报

原标题： “游龙归港”赋能家乡发展 2026龙港人发展大会召开 龙港人联谊会、科学家联盟同步成立

记者 潘圆 通讯员 吴诗诗

本文转自：温州新闻网 66wz.com