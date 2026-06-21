温州日报 2026-06-21 09:39:59

6月20日，瓯海区娄桥街道社区卫生服务中心组织辖区校园食堂从业人员、环卫工人集中接种重组B亚单位/菌体霍乱疫苗。

温州网讯 夏季是细菌性腹泻高发时段，为从源头降低食源性肠道传染病传播风险，6月20日，瓯海区娄桥街道社区卫生服务中心组织辖区校园食堂从业人员、环卫工人集中接种重组B亚单位/菌体霍乱疫苗。截至目前，该区已完成200多名特定人群腹泻疫苗接种任务。

在今年“两会”上，瓯海区将“完成500名特定人群腹泻疫苗接种”纳入年度民生实事清单，聚焦校园食堂、环卫一线等食源性腹泻防控的核心人群，把预防接种关口前移，守护群众饮食安全与公共卫生安全。

本次接种所用重组B亚单位/菌体霍乱疫苗，具备“一苗两防”独特优势，既能预防霍乱，又可抵御产毒性大肠杆菌引发的细菌性腹泻，适配夏季肠道疾病防控需求，防护作用持久稳定。

为让便民接种落地见效，瓯海区在娄桥街道、梧田街道等社区卫生服务中心推出“单位预约、集中专场、批量接种”一站式服务模式。接种间隙，医护人员结合从业者岗位特点，讲解肠道疾病预防、日常消杀、饮食卫生等实用知识，引导一线工作人员建立自主健康防护意识。

来 源：温州日报

原标题： 瓯海推进民生实事专场接种 500名特定人群将接种腹泻疫苗

记者 洪越风

本文转自：温州新闻网 66wz.com