掌上温州客户端 2026-06-21 09:54:04

6月20日，记者从温州海事局获悉，端午假期首日，温州辖区水上客运与重点物资运输迎来出行高峰，辖区水上交通秩序平稳有序，该局累计守护1.1万人次群众水上平安出行，保障7.3814万吨民生及工业重点物资水路高效运输。

温州网讯 6月20日，记者从温州海事局获悉，端午假期首日，温州辖区水上客运与重点物资运输迎来出行高峰，辖区水上交通秩序平稳有序，该局累计守护1.1万人次群众水上平安出行，保障7.3814万吨民生及工业重点物资水路高效运输。

今年6月是第25个全国“安全生产月”，主题为“人人讲安全、个个会应急——排查整治风险隐患”。为确保我市水上安全形势持续稳定可控，温州海事局执法人员重点检查渡船救生消防设备及船员履职情况，及时劝导休闲船舶违规航行行为，清理航道碍航漂浮物；同时依托VHF、航运企业微信群、短信平台等多渠道推送气象、水文及通航安全提示2900余条，点对点提醒船舶避开大风、浅滩等风险水域，严格落实安全航行各项要求。

据悉，端午首日，温州海事局已累计投入执法力量138人次，下沉客渡码头、通航主航道等关键点位实施驻点管控；出动海巡艇12艘次、无人机3架次，构建“空中巡查+海上巡航”海空联动监管模式，累计巡航里程137海里，实现辖区重点水域全覆盖巡查。假期内，温州海事局将持续加密假期巡航频次，紧盯短途水上旅游、危化品运输等高风险环节，严格落实24小时应急值班制度，全天候守护群众端午假期水上出行安全。

来 源：掌上温州客户端

原标题： 温州海事局全力护航端午首日水上交通安全 守护1.1万人次旅客平安出行

记者 陈伟 通讯员 尤川川

本文转自：温州新闻网 66wz.com