掌上温州客户端 2026-06-21 09:52:04

当端午粽香与深沉父爱相遇，温州九山书会主舞台于6月19日晚迎来一场别具温度的音乐盛会。

温州网讯 当端午粽香与深沉父爱相遇，温州九山书会主舞台于6月19日晚迎来一场别具温度的音乐盛会。由温州市流行音乐协会女子萨克斯专委会主办的“父爱如歌·雅乐献礼”——“鎏金萨声”端午·父亲节尊享之夜温情奏响，为父亲们送上一份独特的双节贺礼。

当晚，一曲温婉的《萨音温婉》拉开序幕，十余名女子萨克斯会员齐整登台，用富有感染力的合奏瞬间将观众带入回忆与温情交织的音乐时空。整场节目编排精心，既有致敬父爱的深情旋律，也有重温经典的怀旧金曲。大合奏《父亲》触动了不少子女的心弦；《九儿》《走过咖啡屋》《惜别的海岸》《夕阳醉了》等曲目依次上演，萨克斯细腻的音色将感恩与敬意融入每一个音符。

高潮迭起中，《让我背你吧》《为你等待》《好日子》传递温暖与欢腾，而一曲《搀扶》则以无言陪伴的意境令不少观众动容。《你是我的期许》《旧皮箱的流浪儿》《北国之春》等合奏与独奏交相辉映，充分展现了演奏者们扎实的技艺与艺术修养。

当全球经典《我心永恒》奏响，现场掌声雷动；《秋恋》《月亮代表我的心》则巧妙融合东方浪漫与西洋乐器；《路灯下的小姑娘》勾起怀旧记忆，《回家》以明亮温暖的音色发出“常回家看看”的深情召唤，与端午团圆安康的美好寓意遥相呼应。晚会在全体演职人员合奏《今夜无眠》中达到顶峰，数十支萨克斯金光闪耀，乐声汇成献给父爱的磅礴赞歌，九山书会的夜空被音乐与温情彻底“点亮”。

温州市流行音乐协会女子萨克斯专委会以这场高水准、高情感的视听盛宴，将端午民俗记忆与父爱主题完美融合，既展示了温州萨克斯爱好者的风采，也为传统佳节注入崭新艺术活力。本场演出也是温州市流行音乐协会成立三十周年系列献礼活动之一。

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原标题： 端午遇见父亲节，萨克斯奏响“父爱如歌”双节夜

记者 叶锋

本文转自：温州新闻网 66wz.com